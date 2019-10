Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Der Katzenjammer an der Börse ist nach den schwachen Konjukturdaten aus den USA wieder groß. Der DAX rutschte gestern und heute deutlich ab. Andreas Lipkow von Comdirect kann die Sorgen der Investoren durchaus nachvollziehen. Bei solch starken Rücksetzern stellt sich schnell die Frage nach einem sicheren Hafen, z.B. Gold. Der Goldpreis war zuletzt allerdings ebenfalls unter Druck geraten. Laut Lipkow könnte es zunächst weiter nach unten gehen. Grundsätzlich ist der Experte aber optimistisch eingestellt. Krise ist auch in der Stahlbranche weiter angesagt. Bei Thyssenkrupp muss CEO Guido Kerkhoff gehen, die Fusion mit Klöckner scheint unterdessen geplatzt. Außerdem geht es im folgenden Interview um die "Strategie 2025" der Deutschen Post, den Übernahmekampf um Osram und die aktuelle Lage in der Halbleiterbranche.