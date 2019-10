Tesla hat sich das KI-Startup Deepscale geschnappt. Damit soll wohl das zuletzt arg gebeutelte Autopilot-Team aufgestockt und die Entwicklung autonomer Autos in dem Konzern vorangetrieben werden. Im Mai hatten Insider von einem großen Stühlerücken im für die Entwicklung des für das autonome Fahren bei Tesla unerlässlichen Autopilot-Team berichtet. Demnach seien einige Manager geschasst und andere befördert worden. Tesla-Chef Elon Musk selbst soll das Ruder an sich gerissen haben. Jetzt gibt es frischen Wind in dem Bereich. Tesla hat das kalifornische KI-Startup Deepscale übernommen, wie ...

