Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec nach Eckdaten für das Geschäftsjahr 2018/19 auf "Hold" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Mit dem Übertreffen der eigenen Ziele habe der Medizintechniker ein fabelhaftes Jahr hinter sich, schrieb Analyst Scott Bardo in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für die weitere Kursentwicklung seien nun die mittelfristigen Ziele entscheidend. Mit Blick auf die geplanten Investitionen könnte sich der MDax-Konzern Margen von 18 bis 20 Prozent vornehmen. Dies würde wiederum bedeuten, dass die Margen in diesem Jahr bereits Höchststände erreicht hätten und die Markterwartungen mittelfristig womöglich zu optimistisch seien./ajx/zb Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 09:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0018 2019-10-02/12:06

ISIN: DE0005313704