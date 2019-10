Bonn (www.anleihencheck.de) - Am US-Rentenmarkt zeigten sich gestern kräftige Renditeausschläge, so die Analysten von Postbank Reserch.Im frühen Handel sei die Rendite 10-jähriger US-Treasuries zunächst von 1,67% bis über die Marke von 1,75% geklettert, ohne dass hierfür klare Impulse auszumachen gewesen seien. Am Nachmittag habe dann der deutlich schwächer als erwartet ausgefallene ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe für einen sprunghaften Anstieg der Risikoaversion und damit auch der Nachfrage nach als sicher angesehenen Staatsanleihen gesorgt. Der nachfolgende, neuerliche Verbalangriff Donald Trumps auf die US-Notenbank habe sein Übriges getan. Die Rendite sei bis auf 1,61% abgesackt, habe im späten Handel aber noch eine leichte Gegenbewegung gezeigt. Schlussendlich hätten 10-jährige Treasuries mit 1,64% um 3 Basispunkte unter ihrem Vortagsniveau rentiert. Die Entwicklung am hiesigen Rentenmarkt sei der Entwicklung der US-Kapitalmarktrenditen gestern in deutlich abgeschwächter Form gefolgt. Am Abend hätten 10-jährige Bunds mit -0,56% (+1 Basispunkt) rentiert. (02.10.2019/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...