Die Sorgen vor einer globalen Rezession dürften auch zur Wochenmitte auf der Wall Street lasten. Der am Vortag überraschend gefallene ISM-Index für das Verarbeitende Gewerbe, der eine Schrumpfung der Industrie in den USA angezeigt hatte, wirkt weiter nach. Mit dem gefallenen ISM-Unterindex Beschäftigung rückt nun der offizielle US-Arbeitsmarktbericht für September am Freitag verstärkt in den Fokus. Einen Indikator könnte der vor der Startglocke anstehende ADP-Arbeitsmarktbericht für den privaten Sektor im September liefern. Hier wird mit einer Zunahme um 125.000 Stellen gerechnet, nach zuletzt plus 195.000 Stellen.

Mit den weiter gestiegenen Konjunktursorgen rückt zudem der Handelsstreit zwischen den USA und China stärker in den Blick, denn die Auswirkungen der gegenseitigen Verhängung von Strafzöllen sind nun in der globalen Wirtschaft deutlich abzulesen, so ein Beobachter. Damit steigen gleichzeitig die Erwartungen an die neue Verhandlungsrunde im Oktober, wenngleich die Erwartungen an ein umfassendes Abkommen gering sind.

Vor diesem Hintergrund geht es für den Future auf den S&P-500 um 0,6 Prozent nach unten.

Gegen den Trend könnte es mit der Aktie von Johnson & Johnson leicht nach oben gehen. In der Opioide-Krise in den USA hat der Arzneimittel-Hersteller einem Millionenvergleich zugestimmt. Der Pharmakonzern teilte mit, sich mit den von der Suchtkrise betroffenen Bezirken Cuyahoga und Summit im US-Bundesstaat Ohio auf eine Vergleichszahlung in Höhe von 20,4 Millionen Dollar geeinigt zu haben. Damit entgeht der Konzern einem Großprozess. Die beiden Bezirke hatten dem Unternehmen vorgeworfen, die Opioide-Krise mit ausgelöst zu haben.

Mit einem kräftigen Plus werden die Virnetx-Aktien erwartet. Ein Bundesgericht hatte die Wiederaufnahme eines Berufungsverfahrens in einem Patentstreit mit Apple abgelehnt. Die Aktie gewann nachbörslich 22,7 Prozent. Die Apple-Aktie zeigt sich unverändert.

October 02, 2019

