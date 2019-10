Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Statistisch betrachtet ist der September ein äußerst schwacher Börsenmonat. Im Schnitt hat der DAX in der Historie ein Minus von zwei Prozent einstecken müssen und in gerade einmal vier von zehn Jahren ein Plus verzeichnet. Der September dieses Jahres stellt da die klassische Ausnahme von der Regel dar. Wie geht die jüngste DAX-Performance jedoch mit der regelrechten Flut an weltweit negativen Konjunkturdaten einher, ganz zu schweigen von Brexit und Handelsstreit. Über dieses Thema spricht Christian Köker von der HBSC mit Moderatorin Cornelia Eidloth. Der Experte lotet die weiteren Rahmenbedingungen des deutschen Aktienmarktes aus und zeigt, wie trading-affine Anleger das Beste aus der Situation machen können.