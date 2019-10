Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 165 US-Dollar belassen. Trotz neuer technischer Erfordernisse wie der 5G-Mobilfunstandard habe Apple ausreichend Spielraum für stabile Margen auch im kommenden Jahr, schrieb Analyst Rod Hall in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Eine stärkere Ausrichtung auf das iPhone 11 könne allerdings niedrigere Bruttomargen zur Folge haben, ein stärkerer Fokus auf das iPhone Pro könne die Bruttomargen dagegen verbessern./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 21:02 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0027 2019-10-02/12:59

ISIN: US0378331005