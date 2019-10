Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Die Anzahl der verkauften Wohnungen in München geht leicht zurück und liegt mit 9.846 (2017: 9.950) weiter unterhalb der 10.000er-Marke, so die ACCENTRO Real Estate AG (ISIN DE000A0KFKB3/ WKN A0KFKB) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...