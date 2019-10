Bei der Aktie des Chemieriesen BASF schalten die Börsenampel inzwischen wieder auf gelb - und es droht sogar rot. Denn Unternehmen und Aktie bekommen von allen Seiten Gegenwind. Nicht nur, dass man als konjunktursensitive Wert derzeit unter verstärkten Druck gerät. Darüber hinaus senkten auch immer mehr Analysten den Daumen. So hatte beispielsweise gerade der US-Broker JEFFERIES für den Chemiesektor weiteren Margendruck und Risiken beim Produktabsatz prognostiziert.Für den deutschen Chemiesektor und damit auch für BASF kommt noch ein weiteres Problem hinzu. So läuft beispielsweise in der hessischen Chemie-Industrie alles auf einen Arbeitskampf zu. Eine erste Verhandlungsrunde ist ohne erkennbare Annäherung beendet worden. Natürlich wehren sich die Arbeitgeber angesichts des sich eingetrübten konjunkturellen Umfeldes gegen Forderungen zu Lohnsteigerungen. Das könnte in dieser Hinsicht ein heißer Herbst in der Chemieindustrie werden, was natürlich auch am Aktienmarkt seine Spuren hinterlassen dürfte.

