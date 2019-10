Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Aktives Fondsmanagement nach Grundsätzen der Behavorial Finance kann durchaus bessere Ergebnisse erzielen als reines Index-Tracking, so die sentix Asset Management GmbH in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...