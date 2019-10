Im Rahmen des nun offiziell gestarteten Projekts H2Haul (Hydrogen fuel cell trucks for heavy-duty, zero emission logistics) sollen insgesamt 16 Schwerlastkraftwagen mit Brennstoffzellen an mehreren Standorten in Europa in der Praxis getestet werden. Geplant sind Einsätze in Belgien, Frankreich, Deutschland und der Schweiz. Das teilweise EU-finanzierte Projekt wird von Element Energy koordiniert. Für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...