Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für BBVA von 4,50 auf 4,20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Analystin Andrea Unzueta begründete den Schritt in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit einer vorsichtigeren Haltung bezüglich der Gewinne auf dem mexikanischen Markt. Aber auch in Spanien, den USA, der Türkei und in Argentinien gebe es wenig Aufwärtspotenzial für die spanische Großbank./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 03:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

