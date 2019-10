Sapiens erweitert sein Partner-Ökosystem mit FRISS, dem Marktführer für automatisierte Betrugserkennung und Risikoeinschätzung

Sapiens International Corporation, (NASDAQ und TASE: SPNS), ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für die Versicherungsbranche, gab heute bekannt, dass er sein wachsendes Ökosystem durch die Partnerschaft mit FRISS, dem Marktführer für KI-basierte Betrugs- und Risikolösungen für Komposit-Versicherer, erweitert hat. Diese Partnerschaft ist Teil der Strategie von Sapiens, seine Kunden dabei zu unterstützen, Risiken effektiver zu mindern und Betrug zurückzudrängen, das Kundenerlebnis bei risikoarmen Policen und Schadenfällen zu verbessern und seinen Kunden auf einfache Weise innovative Insurtech-Lösungen bereitzustellen.

Die Lösungen von FRISS zeichnen sich durch eine einzigartige Kombination aus gebrauchsfertigen Risiko- und Betrugsindikatoren und künstlicher Intelligenz aus, mit der Versicherungsanträge, Vertragsverlängerungen, Angebote und Schäden bei Großrisiken,auf Betrug und Compliance hin analysiert werden und ermöglichen so ein profitables Wachstum. Die automatisierte Risikoeinschätzung von FRISS ermöglicht es den Versicherern, ihre Kundenzufriedenheit zu verbessern, indem sie den Onboarding-Prozess beschleunigen und Probleme bei Schadenzahlungen beseitigen. Verdachtsfälle können sofort untersucht werden und die Versicherer profitieren von verwertbaren Erkenntnissen.

FRISS wird nahtlos in die Komposit-Versicherungslösungen von Sapiens integriert, um den gesamten Policen-/Schadenfall-Lebenszyklus zu unterstützen und die Mitarbeiter in die Lage zu versetzen, während Angebotserstellung, Schadenbearbeitung und -untersuchungen die besten Entscheidungen zu treffen. Der erste Schwerpunkt liegt auf der nahtlosen Integration der Schadenlösung, gefolgt von Arbeitsunfallversicherungen und Underwriting.

"Betrug hat tiefgreifende negative Auswirkungen auf die Versicherungsbranche, wobei etwa zehn Prozent der entstandenen Schäden durch Auszahlungen von unrechtmäßigen Forderungen verursacht werden", sagt Jeroen Morrenhof, Mitbegründer und CEO von FRISS. "Unser Ziel besteht darin, das Verhalten gegenüber Versicherung ehrlicher zu machen. Dies wird nicht nur durch wirksame Betrugsbekämpfung erreicht, sondern auch dadurch, dass Betrüger daran gehindert werden, Teil eines Versicherungsportfolios zu werden, sodass bei ehrlichen Kunden die optimale Kundenzufriedenheit sichergestellt werden kann. Die Partnerschaft mit Sapiens war für uns eine logische Entscheidung, denn diese Partnerschaft ermöglicht es uns, die Zukunft ehrlicher Versicherung zu gestalten."

"Sapiens arbeitet weiterhin zielstrebig an der Erweiterung unseres Partner-Ökosystems, damit unsere Kunden von den aktuellsten Innovationen profitieren können", sagt Roni Al-Dor, Präsident und CEO von Sapiens. "Betrugs- und Risikominderung sind für Versicherer von entscheidender Bedeutung und diese Partnerschaft wird zur Steigerung der Gewinnmargen beitragen, indem man potenziellen Betrügern einen Schritt voraus ist."

Die Produkte von FRISS umfassen:

Prädiktive Risikobewertung beim Underwriting ein automatisierter Screening-Prozess, der in Echtzeit Einblicke in die Risiken einer neuen Kundenanfrage bietet und prädiktive Risikomodelle sowie interne Daten und Drittanbieterdaten nutzt. Anbieter von Komposit-Versicherungen können wettbewerbsfähig bleiben, indem sie Versicherungen mithilfe der Schnellschaden-Bearbeitung akzeptieren oder ablehnen.

ein automatisierter Screening-Prozess, der in Echtzeit Einblicke in die Risiken einer neuen Kundenanfrage bietet und prädiktive Risikomodelle sowie interne Daten und Drittanbieterdaten nutzt. Anbieter von Komposit-Versicherungen können wettbewerbsfähig bleiben, indem sie Versicherungen mithilfe der Schnellschaden-Bearbeitung akzeptieren oder ablehnen. Betrugsbewertung bei Schadenfällen - prädiktive Betrugsmodelle, auf Expertenwissen basierende Verfahren sowie interne Daten als auch Daten von Drittanbietern erkennen Betrug, bevor Schäden ausgezahlt werden. Die automatisierte Betrugsbewertung ermöglicht auch eine reibungslose Bearbeitung berechtigter Ansprüche und verbessert so die Kundenzufriedenheit.

- prädiktive Betrugsmodelle, auf Expertenwissen basierende Verfahren sowie interne Daten als auch Daten von Drittanbietern erkennen Betrug, bevor Schäden ausgezahlt werden. Die automatisierte Betrugsbewertung ermöglicht auch eine reibungslose Bearbeitung berechtigter Ansprüche und verbessert so die Kundenzufriedenheit. Gewerbeversicherungen und Compliance-Screening Gewerbeversicherer können ein vollständiges Bild ihres Kunden erhalten und sicherstellen, dass die richtige Versicherung zum richtigen Preis abgeschlossen wird. Der ständige Zugriff auf aktuelle Handelskammerinformationen und andere Datenquellen ermöglicht die permanente Überwachung des gesamten Portfolios eines Versicherers.

Über FRISS

FRISS konzentriert sich zu 100 auf die automatisierte Betrugs- und Risikoerkennung für Komposit-Versicherer weltweit. Die KI-basierten Erkennungslösungen für Underwriting, Schadenbearbeitung und Betrugserkennung helfen über 175 Versicherern dabei, ihr Geschäft auszubauen. FRISS erkennt Betrug, mindert Risiken und unterstützt die digitale Transformation. Die Implementierung erfolgt innerhalb von vier Monaten und Versicherer erzielen den zehnfachen ROI und eine Steigerung um mehr als 80 bei der Schnellschaden-Bearbeitung von Versicherungsanträgen und Schadenfällen. Mit FRISS Lösungen senken Sie Ihre Verlustquoten, verwirklichen ein profitables Portfoliowachstum und verbessern die Kundenzufriedenheit. Für weitere Informationen: www.friss.com.

Über Sapiens

Sapiens International Corporation befähigt Versicherungen, in einer sich entwickelnden Branche erfolgreich zu sein. Das Unternehmen bietet digitale Softwareplattformen, Lösungen und Dienstleistungen für Märkte wie Komposit-, Lebens-, Renten-, Rückversicherungs-, Finanz- und Compliance- sowie Arbeitsunfallversicherungen und Finanzmärkte an. Mit mehr als 35 Jahren Erfahrung in der Bedienung von über 450 Unternehmen weltweit hat Sapiens seine Fähigkeit bewiesen, die Kern-, Daten- und digitalen Anforderungen der Kunden zu erfüllen. Für weitere Informationen: www.sapiens.com.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191002005037/de/

Contacts:

Investoren- und Medienkontakt

Yaffa Cohen-Ifrah

Chief Marketing Officer und Head of Corporate Communications

Sapiens International

Mobil: +1-201-250-9414

Telefon: +972-3-790-2026

E-Mail: Yaffa.cohen-ifrah@sapiens.com



Ruud van Gerwen

PR Product Marketing

FRISS

+31 30 767 0352

Ruud.van.gerwen@friss.com