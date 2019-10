Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Santander von 5,00 auf 4,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Die Profitabilität der spanischen Großbank auf dem US-Markt dürfte bis 2021 schwach bleiben, schrieb Analystin Andrea Unzueta in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Dies liege unter anderem an den niedrigen Zinsen. Im Vergleich zum Sektor sei die Bewertung der Aktie allerdings attraktiv./bek/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 02.10.2019 / 03:00 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: ES0113900J37