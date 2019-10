Die Fraport AG zählt zu den größten Flughafen-Konzernen weltweit. Der Schwerpunkt des Geschäfts der Fraport AG besteht im Betrieb des Flughafens Frankfurt am Main, der eine der bedeutendsten Verkehrsdrehscheiben in Europa darstellt. Dort wird trotz einer Luftverkehrssteuer mit einem weiter wachsenden Passagieraufkommen gerechnet und entsprechend ausgebaut. Offenbar sehen dies auch Investoren so und halten die Aktie hoch. Doch ein Durchbruch über die zentrale Hürde zwischen 77,58 und 79,30 Euro gelang trotz des unerbittlichen einhämmern der Bullen auf diese Hürde noch nicht. Von Abgabedruck ist aber ebenso wenig zu sehen, trotz einer sich abschwächenden Aufwärtsdynamik. Die Köpfe sollten Anleger aber trotzdem nicht hängen lassen, eine gewissenhafte Vorbereitung kann einen entscheidenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...