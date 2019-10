Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für DWS von 34 auf 36 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Zunahme der verwalteten Vermögen und eine verschärfte Kostenkontrolle dürften den Gewinn je Aktie antreiben, schrieb Analystin Roberta De Luca in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Hinter Ashmore werde die Vermögenstochter der Deutschen Bank bis zum Jahr 2021 europaweit das Feld anführen./bek/la Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 16:57 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-10-02/13:49

ISIN: DE000DWS1007