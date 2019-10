Top-Ökonomen fordern eine Abkehr von der Politik des ausgeglichenen Haushalts und lehnen zugleich Konjunkturpakete ab. "Ein Festhalten an der Schwarzen Null wäre grundfalsch" sagte Konjunkturchef Claus Michelsen vom Berliner DIW bei der Vorstellung der Herbstgutachtens der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute am Mittwoch in Berlin.

