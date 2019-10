Wien (www.fondscheck.de) - Enzo Puntillo arbeitet ab November bei Swisscanto Invest, dem Asset Management der Zürcher Kantonalbank, so die Experten von "FONDS professionell".Er werde dort den Bereich Emerging Market Debt weiter ausbauen. In seiner neuen Position berichte Puntillo direkt an den Leiter Fixed Income bei Swisscanto Invest, Benno Weber. Er komme zu einem Team von rund 30 Spezialisten, die den Bereich globale Zins- und Kreditmärkte verantworten würden. Dort werde er seine Expertise im Bereich Emerging Market Debt einbringen und das Geschäft weiterentwickeln. ...

