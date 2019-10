Schindellegi (ots) - Der Schweizer Telefonie-Provider sipcall bietet neu die Möglichkeit, Microsoft Teams ohne eigenen Session Border Controller (SBC) zu betreiben. Mit «Microsoft Teams direct routing» wird die Microsoft Teams-Umgebung direkt an sipcall angebunden, wodurch eine vollständig integrierte Telefonielösung entsteht. Dadurch fallen keine zusätzlichen Kosten oder aufwendige Konfigurationsarbeiten für einen eigenen SBC an.



Microsoft Teams vereint die wichtigsten Office-365-Anwendungen in einer zentralen Plattform und ermöglicht den Mitarbeitenden so eine standortunabhängige Zusammenarbeit. Nebst der Collaboration-Nutzung kann Microsoft Teams auch als virtuelle Telefonanlage zum Telefonieren oder für Telefonkonferenzen genutzt werden.



Kein eigener Session Border Controller (SBC) benötigt



Um Microsoft Teams mit sipcall nutzen zu können, wird das Add-On "Telefonsystem" benötigt, welches zur Microsoft Enterprise Edition von Office 365 dazu bestellt werden kann. Die Microsoft Teams-Telefonanlage verbindet sich direkt mit dem Session Border Controller (SBC) von sipcall, dieser übernimmt die Anbindung an die sipcall SIP-Server, bzw. an das öffentliche Telefonnetz. Die Session Border Controller, welche bei sipcall im Einsatz stehen, sind für Microsoft Teams zertifiziert, so wird kein eigener oder separater SBC (wie z.B. Audiocodes) benötigt.



Microsoft Teams für nur CHF 1.- pro Monat



Die Implementierung erfolgt individuell auf die Bedürfnisse zugeschnitten in enger Zusammenarbeit mit den Microsoft Teams-Spezialisten von sipcall. Die Gesprächskanäle bleiben unlimitiert und werden bei sipcall, im Gegensatz zu anderen Anbietern, nicht eingeschränkt. Die monatliche Gebühr beträgt lediglich CHF 1.- pro Rufnummer / Benutzer.



Das Unternehmen



Als Pioniere der Internettelefonie lancierte die Backbone Solutions AG im Jahr 2005 unter der Marke «sipcall» innovative Business-Lösungen basierend auf der VoIP-Technologie. 40'000 zufriedene Telefonie-Kunden und über 700 Partnerunternehmen vertrauen derzeit auf die Kompetenz und Erfahrung von sipcall by Backbone Solutions AG.



