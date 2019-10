Turracherhöhe (ots) - "Natürlich ZIRBELLE schön". Erhältlich sind die Produkte auf www.zirbelle.at



Die patentierte Marke ZIRBELLE setzt auf die wohltuenden Duftstoffe der "Königin der Alpen". Entwickelt wurde die Kosmetiklinie von Mag. Christina Brandstätter gemeinsam mit einer Traditionsapotheke aus dem Zirbenland. Die Produkte weisen daher höchste Apothekenqualität auf.



Zirbe & Belle = ZIRBELLE



"Der Name ZIRBELLE ist eine Kombination aus Zirbe und Belle (französisch), die Schöne. Das Label ist ein Markenpatent von Mag. Christina Brandstätter. "Holen Sie sich die Schönheit und die Kraft der Zirbe aus der Natur. Der Zirbenbaum wächst langsam und ist sehr widerstandsfähig. ZIRBELLE ist daher hochwirksam und sehr gehaltsvoll", freut sich die stolze Erfinderin. "In den ZIRBELLE Produkten steckt die volle Zirbenpower, sie bringen die Haut zum Strahlen. Und das ganz ohne Make-Up."



Erstmalig Gesichtskosmetik mit Zirbe



"Das ZIRBELLE Sortiment umfasst von Gesichtskosmetik, Muskelsalben bis zu ätherischen Raumdüften und Zirbenölen. Man kann sich den Duft des Zirbenwaldes beispielsweise auch als Schaumbad nachhause holen."



Transparente Produktion: handgemacht in der steirischen Apotheke



Äußerst stolz ist Frau Mag. Brandstätter auch auf die nachhaltige Produktion der 100igen Naturkosmetiklinie. Alle Kosmetikprodukte werden exklusiv für ZIRBELLE in einer alteingesessenen Traditionsapotheke im Zirbenland hergestellt. "Bei welchem Produkt sonst kennt man wirklich den Produzenten?" Das Zirbenöl wird nachhaltig gewonnen und im Apothekenlabor zu höchster ZIRBELLE Qualität verarbeitet. Alles direkt in der Steiermark. ZIRBELLE arbeitet jedoch auch mit nachhaltigen Zirbenholzkünstlern von der Turracher Höhe zusammen.



Eine Marke mit Wert



Der Slogan lautet Natürlich ZIRBELLE schön - nur die Lachfalten dürfen bleiben. Mit der Zirbenlinie erhält das Gesicht einen frischen Zirbenglow. Jegliches Make-Up ist dann nicht mehr nötig. Jede Frau ist natürlich schön, vor allem wenn sie lacht. Und mit ZIRBELLE dürfen die Lachfalten bleiben.



Mit dem Elixier Zirbenfrische, der Feuchtigkeitscreme Bergquelle oder der Golden Girl Anti Aging Creme ist für jeden Hauttyp das Passende dabei. Ganz besonders ist beispielsweise das Gesichtswasser mit Zirbe und Rose.



Im Onlineshop zu bestellen: zirbelle.at



Erhältlich ist ZIRBELLE online unter www.zirbelle.at (http://www.zirbelle.at/) und wird direkt nach Hause geliefert.



ZIRBELLE ist jedoch nicht nur eine Naturkosmetiklinie, sondern ein echtes Lebenskonzept. Viel frische Zirbenluft, achtsamer Umgang mit sich selbst, natürlich schön alt werden, von Innen heraus strahlen.



Im Romantik Seehotel Jägerwirt auf der Turracher Höhe kann man das ZIRBELLE erleben. Neu: Der ZIRBELLE Spa im Wellnessbereich.



Kontakt:



Mag. Christina Brandstätter

0664/1880080

mailto:bestellung@zirbelle.at

www.zirbelle.at



Original-Content von: ZIRBELLE, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/136703/4391384