Berlin (ots) - Im Oktober buhlen die Kfz-Versicherer wieder verstärkt um die Gunst der Kunden. Dabei treffen etablierte Anbieter auf neue Angebote wie Pay-as-you-drive-Tarife. Mit der Wahl des richtigen Angebots können Verbraucher viel Geld sparen.



Die neue Finanztip-Wechselstudie zur Kfz-Versicherung zeigt, was Verbraucher beim Wechsel beachten sollten und wie sie den passenden Versicherungstarif finden.



Diese Ergebnisse möchten wir Ihnen gerne vorstellen. Daher laden wir Sie herzlich ein zu unserem Pressegespräch am:



Dienstag, den 8. Oktober 2019, um 10 Uhr



in den Redaktionsräumen von Finanztip



- Hasenheide 54 (2. Innenhof im Dachgeschoss); 10967 Berlin oder zur virtuellen Teilnahme via Online-Konferenz mit



- Hermann-Josef Tenhagen (Chefredakteur von Finanztip)

Kathrin Gotthold (Versicherungsexpertin von Finanztip) Bitte melden Sie sich für das Pressegespräch in den Finanztip-Redaktionsräumen oder für die Teilnahme an der Online-Konferenz bis zum 7. Oktober per E-Mail an unter presse@finanztip.de.



Finanztip ist mit durchschnittlich mehr als 4 Millionen Besuchen im Monat Deutschlands größter Verbraucher-Ratgeber rund um Ihr Geld. Wir wollen Menschen befähigen, ihre täglichen Finanzentscheidungen richtig zu treffen, Fehler zu vermeiden und Geld zu sparen. Hierfür recherchieren und analysieren die Finanztip-Experten ausschließlich im Interesse des Verbrauchers und bieten praktische Handlungsempfehlungen. Aktuell gibt es auf der Finanztip-Website mehr als 1.000 aktuelle Ratgeber zu den unterschiedlichsten Themen. Kern unseres kostenlosen Angebots ist der wöchentliche Finanztip-Newsletter mit mehr als 500.000 Abonnenten. Darin beleuchten Chefredakteur Hermann-Josef Tenhagen und das Finanztip-Team alle Themen, die für Verbraucher aktuell wichtig sind: von Geldanlage, Versicherung und Kredit über Energie, Medien und Mobilität bis hin zu Reise, Recht und Steuern. Darüber hinaus können sich Verbraucher in der großen Finanztip-Community mit den Experten und anderen Verbrauchern austauschen.



