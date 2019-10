Storm Reply, spezialisiert auf Design und Implementierung innovativer Cloud-basierter Lösungen und Services, hat von Amazon Web Services (AWS) den Status Kompetenzpartner für industrielle Software erhalten. Diese Ernennung bestätigt, dass Storm Reply technische Kompetenz bietet und Kunden bei Lösungen unterstützt, die auf einen oder mehrere der wichtigsten Schritte in der diskreten Fertigungsindustrie in den Bereichen Produktdesign, Produktionsdesign oder Produktion/Betrieb in der Smart Factory abzielen.

Die hochspezialisierten APN-Beratungspartner unterstützen APN-Technologiepartner im AWS Kompetenzbereich industrielle Software durch den Einsatz, die Verwaltung und den Ausbau dieser Lösungen.

Die AWS Kompetenz industrielle Software für APN-Beratungspartner bezieht sich auf Lösungen, die die Kernprozesse der Wertschöpfung in den Bereichen diskrete Fertigung/Prozessfertigung, Strom-, Gas- und Wasserversorgung sowie Konstruktion unterstützen.

Das AWS Kompetenzprogramm hilft Kunden, die weltweit besten APN-Partner zu identifizieren und auszuwählen, die technische Sachkenntnis und nachprüfbaren Erfolg beim Kunden in spezialisierten Lösungsbereichen sowie Branchen unter Beweis gestellt haben.

Um die AWS Kompetenz zu erhalten, unterziehen sich die APN-Partner einer strengen technischen Prüfung im Zusammenhang mit branchenspezifischer Technologie. Diese Validierung verschafft den Kunden die Gewissheit, sich für APN-Partnerlösungen aus Zehntausenden im AWS-Partnernetzwerk zu entscheiden.

"Storm Reply ist stolz darauf, einer der ersten APN-Partner mit der Kompetenz AWS industrielle Software zu sein", kommentiert Filippo Rizzante, CTO von Reply. "Unser Team unterstützt Unternehmen bei der Entwicklung von End-to-End-Lösungen, bei der Echtzeit-Produktionsüberwachung, Prozessanalytik und auf Künstlicher Intelligenz basierten Optimierungsalgorithmen unter Nutzung der Agilität von AWS."

AWS ermöglicht skalierbare, flexible und kostengünstige Lösungen für Start-ups von globalen Unternehmen. Um die nahtlose Integration und Bereitstellung dieser Lösungen zu unterstützen, hat AWS das AWS Partner Kompetenz-Programm ins Leben gerufen, um Kunden bei der Identifizierung von Beratungs- und Technologie-APN-Partnern mit fundierter Branchenerfahrung und Expertise zu unterstützen.

Storm Reply bietet fundierte Kenntnisse der Geschäftsprozesse im Bereich der Industrie- und Fertigungstechnologien. Darauf basierend unterstützt das Unternehmen seine Kunden auf dem gesamten Weg hin zur Industrie 4.0, indem es das bestehende Manufacturing Execution System (MES) und die Datenspeicherung in Big Data-Plattformen entwirft und implementiert, um Datenanalysen und Machine Learning durchzuführen.

Als Premier APN Consulting Partner bietet Storm Reply Lösungen, die IoT, Edge Computing, Big Data und Serverless Paradigmen in der AWS Cloud nutzen, um Flexibilität und Skalierbarkeit zu gewährleisten. Diese Lösungen werden vollständig von AWS Services wie AWS IoT Core, AWS IoT Greengrass oder AWS Lambda betrieben.

Über Storm Reply

Storm Reply ist spezialisiert auf das Design und die Implementierung innovativer cloudbasierter Lösungen und Dienstleistungen. Durch die fundierte Expertise in der Erstellung und Verwaltung von Infrastructure as a Service- (IaaS), Software as a Service- (SaaS) und Platform as a Service- (PaaS) -Lösungen unterstützt Storm Reply Unternehmen in Europa und weltweit bei der Implementierung von cloudbasierten Systemen und Anwendungen. Storm Reply ist AWS Premier Beratungspartner. www.reply.com/storm-reply

