Aptiv PLC (NYSE: APTV), ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das die Zukunft der Mobilität möglich macht, meldete heute, eine endgültige Vereinbarung für die Übernahme von gabo Systemtechnik GmbH ("gabocom") für 310 Millionen USD, die mit von Bregal Unternehmerkapital verwalteten Mitteln finanziert wird.



Das in Deutschland ansässige gabocom ist ein führender Anbieter von hochtechnischen, hochwertigen Lösungen für Kabelmanagement und -schutz für die Telekommunikationsbranche. Mit einem Umsatz von beinahe 100 Millionen USD ist gabocom eine starke Ergänzung für das Kabelmanagement-Portfolio von Aptiv.



"gabocom passt strategisch ideal zu Aptiv und ergänzt unser HellermannTyton-Geschäft hervorragend", so Kevin Clark, Präsident und CEO von Aptiv. "Diese Transaktion erweitert unsere Möglichkeiten im Telekommunikationsmarkt und baut unsere Plattform für Wachstum in industriellen Kernmärkten aus."



Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Behörden sowie den weiteren üblichen Abschlussbedingungen und wird voraussichtlich bis Ende 2019 finalisiert. Mit Abschluss der Transaktion wird gabocom zu HellermannTyton gehören, eine Geschäftseinheit von Aptivs Segment für Signal- und Stromlösungen. Die Transaktion wird voraussichtlich ab 2020 leicht EPS-steigernd sein.



Informationen zu Aptiv



Aptiv ist ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, das sicherere, grünere und vernetztere Lösungen entwickelt, um die Zukunft der Mobilität zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter aptiv.com.



Informationen zu gabocom



gabocom ist ein führender Anbieter von hochtechnischen Lösungen für Kabelmanagement und -schutz für die Telekommunikationsbranche. Weitere Informationen finden Sie unter www.gabo.eu/en.



Informationen zu Bregal Unternehmerkapital



Bregal Unternehmerkapital ist Teil eines Familienunternehmens und hilft Unternehmen, ihren Umsatz und ihre Rentabilität nachhaltig zu steigern, indem Kapital, nachweisliche Finanzkenntnisse und Zugang zu einem breiten Netzwerk bereitgestellt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.bregal.de/en.



Zukunftsgerichtete Aussagen



Diese Pressemitteilung sowie andere Aussagen von Aptiv PLC (das "Unternehmen") enthalten zukunftsgerichtete Aussagen, die zum Zeitpunkt ihrer Aussage die aktuellen Ansichten des Unternehmens bezüglich aktueller Ereignisse, der geplanten Transaktion und der Finanzergebnisse widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen diversen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, die in Zusammenhang mit den Geschäftstätigkeiten und dem Geschäftsumfeld des Unternehmens stehen und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen abweichen. Sämtliche Aussagen, die sich auf die zukünftige Betriebsleistung, die Finanzergebnisse oder Geschäftsleistung bzw. auf die Strategien und Erwartungen des Unternehmens beziehen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, werden unter den Überschriften "Risikofaktoren" und "Diskussion und Analyse des Finanzzustandes und der Ergebnisse der Geschäftstätigkeiten durch die Geschäftsführung" in den Einreichungen des Unternehmens bei der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (Securities and Exchange Commission, SEC) behandelt. Von Zeit zu Zeit kommt es zu neuen Risiken und Ungewissheiten und wir sind nicht in der Lage, diese Ereignisse oder ihre möglichen Auswirkungen auf das Unternehmen vorherzusagen. Es sollte bedacht werden, dass der Preis der Stammaktien und jegliche Erträge aus diesen steigen bzw. fallen können. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, sei es als Folge neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse und/oder anderweitig, sofern nicht von geltendem Recht entsprechend vorgesehen.



Logo - https://mma.prnewswire.com/media/651892/Aptiv_Logo.jpg



