Seoul Semiconductor Co., Ltd. (KOSDAQ 046890), ein weltweit führender innovativer Anbieter von LED-Produkten und -Technologien, hat bekanntgegeben, dass WILA Lighting, Spezialist für individuelle Beleuchtungslösungen mit Sitz in Oxfordshire (Großbritannien) und Teil der The Nordeon Group, die LED-Serie SunLike mit natürlichem Lichtspektrum von Seoul Semiconductor in der neuen Produktlinie Visic von WILA einsetzt.

Mit Visic hat WILA eine einzigartig geformte Deckeneinbauleuchte entwickelt, die sich durch ein menschenzentriertes Lichtdesign auszeichnet, das dem natürlichen Spektrum des Sonnenlichts sehr nahe kommt. Mithilfe der Technologie wird der Peak im blauen Licht reduziert und ähnelt der spektralen Kurve des Sonnenlichts, um das bei herkömmlichen LEDs übliche Streulicht durch Reflexionen sowie die Blendung zu verringern. Dies wird mit der LED-Serie SunLike erreicht, einer fortschrittlichen Beleuchtungstechnologie, die das Wohlbefinden durch Schaffung einer gesünderen und produktiveren Arbeitsumgebung in Büros und Bildungsbauten fördert.

Visic ist eine ästhetisch ansprechende Deckenleuchte mit strukturierten Oberflächen und weichen Konturen. Aufgrund des Plug-and-Play-Konzepts kann die Leuchte einfach ohne Werkzeuge eingebaut werden. Zudem sind individuelle Optionen verfügbar. Mit einem Wert von bis zu 162 Llm/W ist die Serie äußerst effizient sie zeichnet sich durch eine niedrige Blendung aus, mit einem UGR-Wert (Unified Glare Rating) von weniger als 19, der gemäß dem System zur Bewertung störender Blendung der Internationalen Beleuchtungskommission (CIE) gemessen wurde. Auf diese Weise können die Lichtplaner selbst die anspruchsvollsten gestalterischen Anforderungen erfüllen.

Die LEDs der Serie SunLike von Seoul mit natürlichem Spektrum sind eine entscheidende Lichtquelle für die Förderung des menschlichen Wohlbefindens, so die Ergebnisse einer kürzlich durchgeführten umfassenden Schlafstudie von Prof. Christian Cajochen und seinem Team von der Universität Basel in der Schweiz. Das Papier mit dem Titel: "Effect of Daylight LED on Visual Comfort, Melatonin, Mood, Waking Performance, and Sleep" (Wirkung von Tageslicht-LED auf Sehkomfort, Melatonin, Stimmung, Leistung im Wachzustand und Schlaf) wurde am 24. März 2019 im Journal of Lighting and Research Technology veröffentlicht. Hier ein Zitat aus der Arbeit: "Wir haben Belege, dass eine Tageslicht-LED-Lösung [des natürlichen Spektrums] bei gesunden Freiwilligen positive Auswirkungen auf Sehkomfort, Aufmerksamkeit am Tag, Stimmung und die Schlaftiefe hat."

Lichtquellen mit der LED-Serie SunLike geben die Farbe von Objekten in einer Genauigkeit wieder, die dem natürlichen Sonnenlicht entspricht. Getreu den natürliche Lichtspektren, mit einer Farbwiedergabe von CRI-97 (fast der CRI von Sonnenlicht, der bei 100 liegt) und den CRI von 80 herkömmlicher LEDs übersteigend, bietet die LED-Serie SunLike erhebliche Vorteile wie lebendige Farben, Kontrastdetails und homogene Lichtqualität.

Die LED-Serie SunLike hat zudem mit der Einstufung in die RG-1 als Lichtquelle ohne photobiologische Risiken die höchste Eye-Safety-Zertifizierung der Internationalen Beleuchtungskommission erhalten.

"Da bei der Beleuchtung ein Paradigmenwechsel hin zu einer menschenzentrierten Beleuchtung stattfindet, steigt der Bedarf an gesunden Lichtquellen bei Menschen, die viel Zeit im Haus verbringen", sagte Carlo Romiti, Europe Sales Vice President von Seoul Semiconductor. "Über die Funktion der Beleuchtung hinaus bieten Lichtquellen mit LEDs der Serie SunLike der Beleuchtungsindustrie einen differenzierten Wert gegenüber herkömmlichen LEDs."

Seoul Semiconductor entwickelte 2017 unter Nutzung der Spektrumtechnologie TRI-R von Toshiba Materials die Serie SunLike mit natürlichem Lichtspektrum und damit die erste LED-Lichtquelle, die dem natürlichen Spektrum des Sonnenlichts sehr nahe kommt.

Über WILA Lighting

WILA Lighting ist auf individuelle Lichtlösungen spezialisiert. WILA mit Sitz in Oxfordshire (Großbritannien) ist Teil der Nordeon Group. WILA geht auf projektspezifische Anforderungen mit individuellen Lichtlösungen ein und bietet einen außergewöhnlichen Kundenservice und Flexibilität in der Fertigung. Mit innovativen Produkten und dem Bekenntnis, den Kunden, das Designteam und den Endverbraucher in den Mittelpunkt zu stellen, entwickelt und produziert WILA individuelle Beleuchtungsprodukte, die den gestalterischen Projektanforderungen entsprechen.

Über Seoul Semiconductor

Seoul Semiconductor entwickelt und vertreibt LED für die Automobilbranche sowie für Allgemein-, Spezial- und Hintergrundbeleuchtung. Als zweitgrößter LED-Hersteller weltweit unter Ausschluss des gebundenen Marktes besitzt Seoul Semiconductor über 14.000 Patente, bietet eine große Bandbreite an Technologien und produziert große Mengen innovativer LED-Produkte wie SunLike, LED der nächsten Generation mit der weltweit besten Lichtqualität für eine menschenzentrierte Beleuchtung, die perfekt auf den Biorhythmus des Menschen abgestimmt ist. WICOP eine einfachere gehäuselose LED ermöglicht eine marktführende Farbgleichmäßigkeit, Kostenersparnis beim Einbau bei gleichzeitig hoher Leuchtdichte sowie große Freiheit beim Design. Die NanoDriver-Serie bietet den weltweit kleinsten 24-W-LED-Treiber für Gleichstrom. Acrich, die weltweit erste, 2015 entwickelte, mit Wechselstrom betriebene Hochvolt-LED-Technologie, beinhaltet sowohl alle Technologien für Wechselstrom in Verbindung mit LED von der Chip-, über die Modul- und Schaltkreisherstellung. Und schließlich nPola, ein neues LED-Produkt auf Basis der GaN-Substrat-Technologie, die im Vergleich zu herkömmlichen LED-Produkten mehr als die zehnfache Leistung erzielt. UCD bildet eine hohe Bildschirmfarbskala ab, die 90% des NTSC-Standards liefert. Weitere Informationen finden Sie unter www.seoulsemicon.com/en.

