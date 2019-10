Von Colin Kellaher

NEW YORK (Dow Jones)--Merck & Co. hat in China eine Zulassung für sein Krebsmedikament Keytruda als Monotherapie für die Erstlinienbehandlung bei bestimmten Patienten mit nicht-kleinzelligem Lungenkrebs erhalten. Das Medikament darf nun bei bestimmten Patienten mit lokal fortgeschrittenem oder metastasierendem nicht-kleinzelligem Lungenkrebs angewandt werden.

Nicht-kleinzelligem Lungenkrebs ist die häufigste Form von Lungenkrebs. Keytruda sei die erste Anti-PD-1-Therapie, die in China sowohl als Monotherapie als auch in Kombination mit Chemotherapie zur Erstlinienbehandlung geeigneter Patienten mit dieser Krebsart, teilte der US-Pharmakonzern weiter mit.

October 02, 2019

