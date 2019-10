Berenberg hat die Einstufung für CTS Eventim nach einer Konferenz der Privatbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 53 Euro belassen. In München seien die 186 wichtigsten, in Deutschland börsennotierten Midcap-Unternehmen vertreten gewesen, und die Präsentation des Veranstalters und Ticketverkäufers CTS Eventim habe mit am meisten begeistert, schrieb Analyst Gerhard Orgonas in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nach dem geplanten Einstieg bei dem französischen Wettbewerber France Billet und dem Maut-Aus wolle sich das Unternehmen nun mehr auf interne Wachstumsinitiativen konzentrieren. Dank der Tourneen von Rammstein, Helene Fischer und Herbert Grönemeyer dürfte CTS im dritten Quartal im Ticket-Geschäft stark abgeschnitten haben./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2019 / 17:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0047 2019-10-02/15:11

ISIN: DE0005470306