Fast Finance24 Holding AG: Strategische Übernahme des E-Mail Anbieters und Vergleichsportals ok.de

02.10.2019 / 15:13

Frankfurt am Main, den 02.10.2019 - Die Fast Finance24 Holding AG übernimmt die Plattform ok.de von der Optikom Media GmbH zum 01.10.2019. Über diese Plattform werden ca. 1,3 Mio. Euro Jahresumsatz in der Fast Finance24 Holding AG realisiert. Zu den bestehenden Vergleichsportalen dieser Plattform wird von Fast Finance24 ein weiteres Portal mit einem Kreditvergleich hinzugefügt. Als strategisches Ziel wird die Reichweite der Fast Finance24 Holding AG erweitert, d.h. durch die vorhandenen und ständig sich erweiternden qualifizierten User ein fortschreitendes schneller werdendes Wachstum des Traffic auf den Portalen der Fast Finance24 Holding AG generiert. Die Datenbank weist schon heute 2,5 Mio. User und ca. 1,4 Mio. verifizierte User aus. Die Web Page hat eine Reichweite und Traffic aktuell von 127 Tsd. Usern am Tag und täglichen durchschnittlich 3 Tsd. Neuanmeldungen. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Über Fast Finance24

Die Fast Finance24 Holding AG ist ein internationaler Anbieter von Finanzdienstleistungen für Privatpersonen. Das Unternehmen ist aus der 2011 in London gegründeten Fast Finance24 LTD hervorgegangen und auf die Vergabe von Mikrokrediten sowie auf Rent-to-Own-Modelle als flexible und unbürokratische Alternative zu traditionellen Banken spezialisiert. Fast Finance24 bedient sich dabei modernster Softwarelösungen, die eine schnelle und sichere Verarbeitung sämtlicher Kundenanfragen ermöglichen und in Verbindung mit einem sicherheitsorientierten Genehmigungsverfahren für niedrigste Verlustraten sorgen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Berlin, es existieren zusätzliche Niederlassungen in Spanien und Malta.

Kontakt:
Fast Finance24 Holding AG
1st floor An der Welle 4
60322 Frankfurt am Main
T. +49 (0)30 - 7262 1234-4
F. +49 (0)30 - 7262 1234-1
E-Mail: ir@ff24.com
www.fastfinance24.com/de/