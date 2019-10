Die Angst vor einem weltweiten Konjunktureinbruch in Folge des Handelsstreits schickt Europas Börsen weiter auf Talfahrt. Für zusätzliche Nervosität sorgte am Mittwoch der nahende Brexit-Showdown. Dax und EuroStoxx50 fielen am Nachmittag je um 1,7 Prozent auf 12.057 und 3457 Punkte. An den US-Börsen dürfte es ebenfalls weiter abwärts gehen.

Den vollständigen Artikel lesen ...