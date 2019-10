Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Rezessionsängste sind mit voller Wucht zurück. Das bekommt der deutsche Aktienmarkt zu spüren, aber auch der amerikanische. An der Wall Street drohen heute zu Handelsbeginn zunächst Verluste. Der Dow Jones ist vorbörslich klar im Minus. Bei den Einzelwerten geht es heute um AT&T, Altria, Iron Mountain, Facebook und Twitter. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte in Deutschland bewegt.