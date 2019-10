Berlin (ots) - Laut KfW-Gründungsmonitor 2019 scheitern Start-ups hierzulande oft an unerwarteten Finanzierungsschwierigkeiten. Probleme treten vor allem auf, wenn die Finanzplanung nicht wie erwartet realisiert werden kann. Solch unliebsamen Hindernissen kann man ein Stückweit vorbeugen. Das Qualifizierungsprogramm Herausforderung Unternehmertum, eine gemeinsame Initiative der Heinz Nixdorf Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), stellt daher die Frühphase einer Gründung in den Vordergrund.



In einem geschützten Rahmen können Studierende und Promovierende aller Fachrichtungen ihre ersten Gründungsideen testen und verfeinern. In Workshops bekommen sie Werkzeuge und Knowhow zur Unternehmensgründung an die Hand und werden von Start-up-Experten begleitet. Darüber gibt es eine finanzielle Unterstützung von bis zu 15.000 Euro für ein Jahr. Die Bewerbungsphase für das Programm läuft bis zum 20. Oktober 2019. Weitere Informationen unter www.herausforderung-unternehmertum.de/bewerbung



Noch bis zum 10. Oktober gibt es die Möglichkeit, Feedback zum ersten Bewerbungsentwurf einzuholen. Dafür sendet man eine E-Mail an unternehmertum@sdw.org.



Bildmaterial: https://bit.ly/2oOvIWZ



Original-Content von: Stiftung der Deutschen Wirtschaft (sdw), übermittelt durch news aktuell

