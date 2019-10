Zürich (ots) - Der schwedische Modehändler H&M setzt eine neue Schweizer Länderchefin ein. Das schreibt die «Handelszeitung» in ihrer aktuellen Ausgabe. Doris Klein, die seit September 2015 die Schweizer Geschäfte führte, hat in einer neuen Funktion an den H&M-Hauptsitz in Stockholm gewechselt, bestätigt das Unternehmen, «per 1. Oktober folgte Minna Carlberg in der Position als Country Manager». Die neue Schweizer H&M-Länderchefin Carlberg war zuvor als Country Controller für H&M in Australien tätig. H&M Schweiz, lange Zeit hiesiger Branchen-Primus im Modehandel, hat in den letzten Jahren stark an Umsatz verloren. 2016 kam das Unternehmen auf einen Schweizer Umsatz von 715 Millionen Franken; 2018 waren es noch 598 Millionen.



