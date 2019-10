BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat sich zurückhaltend zu den Folgen des WTO-Spruchs geäußert, nach dem die USA wegen europäischer Subventionen für den Flugzeugbauer Airbus Zölle von 7,5 Mrd USD auf EU-Exporte verhängen dürfen.

"Wir warten jetzt erst einmal ab, was die amerikanische Administration macht", erklärte Merkel bei einer Pressekonferenz in Berlin in einer ersten Stellungnahme. "Wir haben nach dem WTO-Recht einen Sachverhalt verloren", konstatierte die Kanzlerin. Es gebe einen "nach internationalem Recht gesprochenen Spruch", bei dem Airbus belastet werde, wie man "trauriger Weise sagen" müsse. "Wie die Amerikaner jetzt reagieren, werden wir sehen."

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/jhe

(END) Dow Jones Newswires

October 02, 2019 10:24 ET (14:24 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.