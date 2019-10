Original-Research: ORBIS AG - von GSC Research GmbH Einstufung von GSC Research GmbH zu ORBIS AG Unternehmen: ORBIS AG ISIN: DE0005228779 Anlass der Studie: Halbjahreszahlen 2019 Empfehlung: Kaufen seit: 02.10.2019 Kursziel: 7,00 Euro Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: 02.10.2019, vormals Halten Analyst: Thorsten Renner Erneuter Umsatzsprung im ersten Halbjahr 2019 Die ORBIS AG blieb auch im Geschäftsjahr 2019 bisher auf Wachstumskurs und knüpfte damit nahtlos an die positive Entwicklung des vergangenen Jahres an. Der Zuwachs war zwar auch akquisitionsgetrieben, bereinigt um diesen Effekt lag das organische Wachstum aber trotzdem oberhalb der Marke von 10 Prozent und damit einmal mehr über unserer Erwartung. Profitieren kann ORBIS auch von einem anhaltend positiven Marktumfeld, das sich den weltweiten Problemen noch weitgehend entziehen kann. Mit der Digitalisierung steht die Wirtschaft aber auch vor einer der größten Herausforderungen und immensen Investitionen. In diesem Bereich sehen wir ORBIS hervorragend positioniert, was sich auch weiterhin in positiven Geschäftszahlen niederschlagen sollte. Auch die Umstellung auf SAP HANA wird in den kommenden Jahren ein Garant für hohe Auslastungen der Berater bleiben. Auf der Akquisitionsseite ist ORBIS in der jüngsten Vergangenheit ebenfalls stärker aktiv. Nach Quinso in 2018 erfolgte im Juli die Mehrheitsübernahme von Dialog. Nun hat das Management auch noch ein Angebot für den Erwerb der Data One GmbH abgegeben. Das kräftige Wachstum und der damit verbundene Ausbau der Mitarbeiterzahl haben nichts an der grundsoliden Aufstellung der Saarbrücker verändert. Das Unternehmen verfügt weiterhin über einen hohen Cashbestand, der nun jedoch beim geplanten Zukauf der Data One eingesetzt werden soll. Aber auch die vorhandenen eigenen Aktien stellen einen Gegenwert von rund 1,78 Mio. Euro dar. Im aktuellen Geschäftsjahr 2019 rechnen wir mit einem Ergebnis je Aktie von 0,26 Euro. Nach dem deutlichen Kursanstieg seit Bekanntgabe der Jahreszahlen bedeutet dies nun ein KGV von 23,5. Bereinigt um die liquiden Mittel beläuft sich das KGV aber nur auf 19,2. Damit ist das Papier im Vergleich zu unserer aus den Branchen Softwareservice/-dienstleistungen, IT-Dienstleistungen und IT-Software gebildeten Peer-Group, die derzeit ein 2019er-KGV von 20,3 aufweist, günstig bewertet. Trotz der äußerst soliden Aufstellung bietet die Gesellschaft auch noch eine erwartete Dividendenrendite von 3,0 Prozent. Angesichts der aktuellen Entwicklung belassen wir unser Kursziel für die ORBIS-Aktie bis zu einer etwaigen Neueinschätzung infolge des geplanten Erwerbs von Data One bei 7,00 Euro. Dabei stufen wir unsere Empfehlung für die Aktie des Saarbrücker Unternehmens jedoch auf dem derzeitigen Kursniveau wieder von ??zHalten" auf ??zKaufen" herauf. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19111.pdf Kontakt für Rückfragen GSC Research GmbH Tiergartenstr. 17 D-40237 Düsseldorf Tel.: +49 (0) 211 / 179374 - 26 Fax: +49 (0) 211 / 179374 - 44 Büro Münster: Postfach 48 01 10 D-48078 Münster Tel.: +49 (0) 2501 / 44091 - 21 Fax: +49 (0) 2501 / 44091 - 22 Email: info@gsc-research.de Internet: www.gsc-research.de =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

