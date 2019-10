Für 200 Millionen Euro will Wildberries, ein milliardenschwerer Onlinehändler aus Russland, in Europa ein Logistikzentrum eröffnen - und expandieren. Die Gründerin von Wildberries, Tatyana Bakalchuk, betreibt in Russland den größten Onlineshop des Landes. Der Generalist hat laut Forbes 2018 1,6 Milliarden Euro Umsatz gemacht und Gründerin Bakalchuk ist erst die zweite Frau, die es in die russische Forbes-Milliardärs-Liste geschafft hat. Wildberries verkauft ein breites Sortiment von Kleidung über Elektronik, zwei Millionen Besucher pro Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...