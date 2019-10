DGAP-DD: Advanced Bitcoin Technologies AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 02.10.2019 / 17:38 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Vorname: Debjit Nachname(n): Datta Chaudhuri 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Aufsichtsrat b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name Advanced Bitcoin Technologies AG b) LEI 391200L1NYUEYETGVN17 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE000A2YPJ22 b) Art des Geschäfts Kauf c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 2,00 EUR 82376,00 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 2,00 EUR 82376,00 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-09-27; UTC+2 f) Ort des Geschäfts Außerhalb eines Handelsplatzes 02.10.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Advanced Bitcoin Technologies AG Neue Mainzer Straße 84 60311 Frankfurt am Main Deutschland Internet: www.abt-ag.com Die Advanced Bitcoin Technologies AG verfolgt als Holding-Gesellschaft künftig die Mission Investoren an den spannendsten globalen Trends im Bereich Kryptowährungen partizipieren zu lassen. Vor diesem Hintergrund hat es sich die Advanced Bitcoin Technologies AG zum Ziel gesetzt, das Beste der beiden Welten von Fiat- und Kryptowährungen miteinander zu verbinden und es Nutzern weltweit zu ermöglichen, ihre täglichen Finanztransaktionen einfach und sicher abzuwickeln. Über ihre Beteiligung an der savedroid AG und deren Tochtergesellschaften ist die Advanced Bitcoin Technologies AG bereits heute als Anbieter von innovativen mobilen Spar-Applikationen für Fiat- und Kryptowährungen international aktiv. Mehr Informationen: www.abt-ag.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service 54209 02.10.2019 ISIN DE000A2YPJ22 AXC0249 2019-10-02/17:39