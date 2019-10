MDS Global Ltd, ein führender BSS-as-a-Service-Anbieter, und O2 (Telefónica UK) haben ein neues Partner Insight Portal entwickelt und implementiert, das den direkten Partnern von O2 gezielte Kunden- und Geschäftsinformationen liefert. Das Portal bietet umfangreiche Date und zielt darauf ab, den Kundenservice zu verbessern sowie maßgeschneiderte Abrechnungen und die Bereitstellung von Informationen für Vertriebsaktivitäten zu ermöglichen.

Das O2 Direct Partner Network besteht aus einer kleinen Anzahl von Anbietern aus ganz Großbritannien, die von O2 ausgewählt wurden, um im Namen des Unternehmens mit Geschäftskunden aller Größenordnungen zusammenzuarbeiten und Geschäftsendanwendern erstklassige digitale Erfahrungen zu liefern.

Bis vor kurzem konnten Direct Partner Abrechnungsinformationen nur auf Anfrage über das Call Center von O2 einsehen. Das webbasierte MDS Global-System macht integrierte Analysen über ein sicheres und einfach zu bedienendes Webportal sofort zugänglich. Es kann von Call-Center-Mitarbeitern des Geschäftspartners und deren Vertriebsteams verwendet werden, um den Status von Services, Anfragen, Beschwerden, Verkäufen und Rechnungen zu überprüfen. Die genaueren Echtzeitdaten (die Fragen wie die Nutzung von Diensten beantworten, Gewinn- und Verlustbereiche identifizieren und Kundenprofile für einen gezielteren Vertrieb erstellen) werden die Anrufabwicklung und die Kundenzufriedenheit verbessern.

Ebenso wichtig ist, dass das Portal den Informationsaustausch mit Partnern ermöglicht und gleichzeitig die Vertraulichkeit der Kundendaten zu jeder Zeit gewährleistet. O2 kann das Partner Insight Portal auf sichere Weise so konfigurieren, dass die gespeicherten Daten gefiltert und auf einen bestimmten Geschäftspartner zugeschnitten werden können, wobei irrelevante oder vertrauliche Kundeninformationen versteckt bleiben und die Regelungen der DSGVO eingehalten werden.

Jason Phillips, Head of Partner Sales bei O2, sagte: "Bei O2 haben wir einen kundenorientierten, mobilen Ansatz. Obwohl wir höchste Erwartungen an unsere Partner haben, wenn es darum geht, ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten, liegt es an uns, sicherzustellen, dass sie über die Informationen verfügen, die sie dafür benötigen. Unser neues Insight Portal, das von MDS Global bereitgestellt wird, soll sich positiv auf die Kundenbindung auswirken. Es versorgt uns und unsere Partner mit umfassenderen Kunden- und Geschäftsinformationen, damit wir jederzeit den bestmöglichen Service bieten können."

Chris Ruddle, Finanzdirektor bei Welcomm einem O2 Direct Partner kommentierte: "Ich freue mich, dass Welcomm zu den ersten Partnern gehörte, die Zugang zum neuen Partner Insight Portal von O2 hatten. Es wird nicht nur die Effizienz unseres Kundendienstteams bei der Bearbeitung von Kundenanfragen verbessern, sondern uns auch aktuelle Informationen liefern, die wir benötigen, um unseren Kundendienst auf die nächste Stufe zu heben."

John Roulston, Vertriebsleiter bei Barclays, ergänzte: "Die Einführung des Insight Portals von O2 ist etwas, worüber wir uns schon seit einiger Zeit freuen. Vom Vertrieb bis zum Service wird es jeden Aspekt davon verändern, wie wir die Kundenerfahrung verbessern. Abwanderungsquote, Leistungserbringung und Umsatz werden alle von dieser hervorragenden Innovation und den Investitionen von O2 profitieren. Ich bin sicher, dass dies der wichtigste Katalysator für das Wachstum in den nächsten Jahren sein wird. Wir freuen uns darauf, es langfristig einzusetzen."

Gary Bunney, CEO von MDS Global, sagte: "Das Portal wird die Erfahrung von Kunden und Geschäftspartnern verändern. Wir erwarten, dass es die Abwanderungsquote durch eine verbesserte Kundentransparenz verringern und direkten Partnern helfen wird, die Rentabilität zu steuern."

Über Telefónica UK(O2)

O2 ist ein Mobilfunkbetreiber und die Hauptmarke von Telefónica UK Limited, die Teil der globalen Telekommunikationsgruppe Telefónica S.A. ist, die ihren Hauptsitz in Spanien hat und in Europa sowie Nord-, Mittel- und Südamerika tätig ist.

Telefónica UK Limited ist in England und Wales registriert (Registernummer: 174309999).

Über MDS Global

MDS Global mit Sitz in Großbritannien ist ein führender BSS-as-a-Service-Anbieter in den Bereichen VNO-, B2B- und IoT-Lösungen.

