(shareribs.com) Toronto 02.10.2019 - Während sich die Stimmung gegenüber Canopy Growth, aber auch anderen unternehmen aus der Branche zuletzt eintrübte, bereit sich Canopy Growth auf die kommende Legalisierung von essbaren Cannabisprodukten in Kanada vor. Die Branche sieht erst mit essbaren Cannabisprodukten den wahren Durchbruch für die Legalisierung von Cannabis erreicht. In Kanada ist es in rund ...

Den vollständigen Artikel lesen ...