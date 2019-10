Börsenstimmung bleibt gedrückt, Konjunktursorgen nun auch in den USA

Nachdem enttäuschend ausgefallene US-Konjunkturdaten die Aktienmärkte am Dienstagnachmittag durcheinandergewirbelt hatten, hielt das Stimmungstief auch am heutigen Mittwoch an.

Das war heute los. Der DAX verlor 2,76 Prozent an Wert. Das wichtigste deutsche Börsenbarometer rutschte sogar unter die psychologisch wichtige Marke von 12.000 Punkten. Auch heute wirkte die Schwäche des ISM-Industrieindex für den Monat September nach. Bisher hatte sich die US-Wirtschaft trotz des chinesisch-amerikanischen Handelsstreits relativ robust präsentiert. Doch nun scheinen die Konjunktursorgen auch in den USA zuzunehmen.

Darüber hinaus könnte auch der Handelsstreit zwischen der EU und den USA eskalieren und damit die wirtschaftliche Entwicklung zusätzlich belasten. Im Fokus steht ein jahrelanger Streit um Subventionen der jeweiligen Regierungen für die Flugzeugbauer Boeing (WKN: 850471 / ISIN: US0970231058) und Airbus (WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190). In einer ersten Entscheidung hat die Welthandelsorganisation WTO festgelegt, dass die USA Zölle auf europäische Waren im Wert von 7,5 Mrd. US-Dollar erheben dürfen, um den wirtschaftlichen Schaden auszugleichen, welcher der US-Wirtschaft infolge von Subventionen für den Bau von Airbus-Flugzeugen entstanden ist. Das letzte Wort ist damit in dieser Sache allerdings noch nicht gesprochen, da die EU ihrerseits Steuergeschenke an Boeing beanstandet hat.

Den vollständigen Artikel lesen ...