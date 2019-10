Ausgerechnet die von US-Präsident Donald Trump so gescholtene WTO ermöglicht den USA, Zölle in Milliardenhöhe auf Waren aus Europa zu erheben. Anders als bei den Stahlzöllen agiert Trump diesmal völlig legal.

Es ist nur noch eine Frage von Wochen, ehe US-Präsident Donald Trump Zölle in Milliardenhöhe auf europäische Waren erheben kann. Mit ihrem Schlichterspruch zu den europäischen Subventionen für Airbus gibt die Welthandelsorganisation (WTO) den USA die Möglichkeit, Flugzeuge, aber auch Oliven und Käse mit Aufschlägen von bis zu 7,5 Milliarden Dollar im Jahr zu belegen. Bereits am 16. Oktober könnte es so weit sein, heißt es in Brüssel.

Die WTO hat den Fall untersucht und kommt zu dem Ergebnis, dass die Europäer ihren Flugzeugbauer üppig aus der Staatskasse unterstützt haben und damit gegen internationale Handelsregeln verstoßen haben. Trump bekommt damit das, was ihm bisher gefehlt hat: Eine Legitimation, europäische Waren mit Zöllen zu versehen.

Als der US-Präsident im vergangenen Jahr europäischen Stahl zum Sicherheitsrisiko erklärte, verstieß er ganz offensichtlich gegen die WTO-Regeln . Auch mit seinem Ansinnen, europäische Autos mit Zöllen zu belegen, bewegte er sich jenseits der etablierten Handelsregeln. Diesmal aber kann er die Aufschläge anordnen, und die Europäer können diese rechtlich nicht anfechten.

