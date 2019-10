Der neue Roidmi F8 Lite akku-staubsauger kommt nach europa DGAP-News: Roidmi / Schlagwort(e): Sonstiges Der neue Roidmi F8 Lite akku-staubsauger kommt nach europa (News mit Zusatzmaterial) 02.10.2019 / 18:33 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der neue Roidmi F8 Lite akku-staubsauger kommt nach europa Der Roidmi F8 Lite Staubsauger bietet eine breite Palette von Funktionen zu einem äußerst attraktiven Preis und ist damit ein herausragendes Produkt in diesem Bereich. Die Marke Roidmi, die sich dadurch auszeichnet, dass sie in allen ihren Produkten Qualität bietet, hat auch den Motor des Staubsaugers Roidmi F8 Storm verbessert und sich dabei stets an die Anforderungen der Anwender angepasst Nach dem Erfolg des Akku-Staubsaugers F8 Storm haben die Roidmi und der offizielle Vertriebspartner in Europa, Ziclotech Distribution and Innovation S.L., gerade in Europa das Modell Roidmi F8 Lite auf den Markt gebracht, ein neues Produkt, das Leistung und Design zu einem erschwinglichen Preis vereint. Eine lite-version mit premium-features Das neue Modell zeichnet sich durch sein geringes Gewicht von 2,4 kg, was nur 1,3 kg für den Handstaubsauger ergibt, aus. So erreicht der Roidmi F8 Lite im Standardmodus bis zu 40 ununterbrochenen Betrieb. Zudem ist der Akku in nur 2,5 Stunden vollständig geladen. Staubschutzfiltersystem Das fortschrittliche Vier-Filter-System verfügt über einen HEPA-Filter und einen Schwamm, der PM-O3-Partikel absorbiert, mehr als 99 % der Allergene beseitigt und gereinigte Luft in die Umgebung zurückführen kann. Doch Roidmi zeichnet sich durch seine Vielseitigkeit und Leistung aus. Der F8 Lite ist mit verschiedenen Zubehör ausgestattet, die sich an die jeweiligen Räume des Hauses anpassen. Darüber hinaus erreicht der digitale Zyklonmotor eine Drehzahl von 80.000 U/min. Auslöser ade mit Roidmi Alle Modelle der Marke zeichnen sich durch hohen Bedienkomfort aus. Aus diesem Grund verwenden sie ein verbessertes System, das sich von dem Staubsauger mit Auslöser unterscheidet, der den Benutzer zwingt, die Taste während des gesamten Saugvorgangs zu betätigen. Die Staubsauger der Roidmi-Serie verfügen über einen automatischen Startschalter, der den Staubsauger aktiviert, indem er nur einmal betätigt wird und somit nicht gedrückt gehalten werden muss. Darüber hinaus erleichtert der 270º-Griff die Reinigung der unzugänglichen Bereiche, wie z.B. unter dem Bett oder die Möbel, wodurch ein uneingeschränkter Reinigungsprozess ermöglicht wird. Roidmi verbessert das F8 Storm-modell Roidmi geht stets auf die Anforderungen seiner Kunden ein und hat in Europa eine aktualisierte Version des Akku-Staubsaugers Roidmi F8 Storm auf den Markt gebracht. Obwohl es den gleichen Namen trägt, hat das neue Modell die Qualität seines Zyklonmotors verbessert, wodurch die Lebensdauer des Produkts verlängert wird. Darüber hinaus gewährt das Unternehmen dank des überarbeiteten Systems eine 5-jährige Garantie auf den Motor und eine 2-jährige Garantie auf die Komponenten. F8 Storm war eine der beliebtesten Akkustaubsauger des Prime Day 2019 bei Amazon. Garantie und qualität unter der federführung von Ziclotech Roidmi hat einen offiziellen Vertriebspartner in Europa, die Firma Ziclotech Distribution and Innovation, S.L, die sich sowohl um die Abholung und Zustellung als auch um die Produktgarantie kümmert. Alle Roidmi Staubsauger bieten eine beispiellose Garantie aufgrund der hohen Qualität ihrer Materialien, 5 Jahre auf den Motor und 2 Jahre auf die Komponenten. Contact details Rocío Alcántara +34 911 412 604 Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=CLPRVMIGLJ Dokumenttitel: Roidmi 02.10.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 884693 02.10.2019 AXC0268 2019-10-02/18:34