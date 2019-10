Einer Umfrage zufolge will die Mehrzahl der Netflix-Nutzer nicht zur neuen Streaming-Konkurrenz Apple TV Plus oder Disney Plus wechseln. An der Wall Street sind aber nicht alle so optimistisch. In wenigen Wochen wird Netflix Konkurrenz durch Disney und Apple bekommen. Deren Streamingangebote Disney Plus und Apple TV Plus sehen nicht wenige Analysten als ernsthafte Bedrohung für Netflix an. Seit dem Sommer ist etwa der Kurs der Netflix-Aktie um 30 Prozent eingebrochen. Mehrere Analysten haben die Kursziele für die Netflix-Papiere zusammengestrichen. Die Firma Piper Jaffray ist da ...

Den vollständigen Artikel lesen ...