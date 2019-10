Ja drei mal ist er an der oberen Seitwärtstrendlinie bei 12500 gescheitert, was wie gesagt nie positiv ist. Heute wurde auch der Aufwärtstrend nach unten verlassen, entsprechend gab es kein Halten mehr. Man sieht wieder mal musste ein Gap herhalten, um eine Trendlinie zu durchbrechen. Im Wochenchart sieht man das Scheitern an dem Abwärtstrend noch deutlicher, der wurde jede Woche mal getestet. Charts: ...

