Das Hotel mit 562 Suiten bietet Ausblick auf den Central Park, erstklassige Ausstattung sowie ein Restaurant und eine Bar im Stil des Hauses

Conrad Hotels Resorts, die globale Luxushotelmarke von Hilton (NYSE:HLT) gab heute die feierliche Eröffnung des Conrad New York Midtown bekannt. Das 54-stöckige Hotel mit 562 Suiten ist die jüngste Erweiterung des umfangreichen Portfolios der Marke an Luxushotels in aller Welt. Es ist das zweite Hotel von Conrad in New York City, gelegen in 151 West 54th St., wo sich zuvor The London NYC befand.

Penthouse on 54 (Photo: Conrad New York Midtown)

Nach einer kompletten Hotelrenovierung erinnern die Suiten jetzt eher an eine Luxuswohnung in der Stadt als an ein konventionelles NYC-Hotelzimmer. Die Designelemente, das Programm und die Kuratierung des Hotels sind von ihrer Art her auf ein Wohngefühl ausgerichtet und laden die Gäste dazu ein zu erfahren, wie es wäre, in Manhattan zu leben.

"Wir freuen uns, unser Portfolio an Luxus-Hotels auf dem amerikanischen Kontinent mit der Eröffnung des Conrad New York Midtown zu erweitern", so Danny Hughes, Executive Vice President und President, Americas, Hilton. "Immer mehr Menschen reisen nach New York City. Durch die ausgezeichnete Lage, die großen Suiten, die kuratierte Kunstsammlung und das gastronomisches Angebot des Hotels steht den Geschäftsreisenden und Urlaubern aus aller Welt jetzt eine neue Luxusoption im Herzen Manhattans zur Verfügung."

Das renommierte Hotellerie- und Gastgewerbe-Designbüro Stonehill Taylor gestaltete das Hotel als Ausdruck von ruhiger Eleganz eindrucksvoll, großzügig und komfortabel.

Nur Suiten

Eine Farbpalette in Juwelentönen, eigens dafür entworfene Möbel, Fischgrät-Parkett, handgetuftete Wollteppiche und Badezimmer mit Carrera-Marmor finden sich auf großzügigen Grundrissen, die von 500 Quadratfuß großen Suiten mit einem Schlafzimmer bis hin zu zweistöckigen 3.000 Quadratfuß großen zweistöckigen Penthouse-Suiten reichen.

Dreizehn Premium-Suiten bieten Gästen einen unverkennbaren Lebensstil:

Penthouse auf 54 (3.000 Quadratfuß) ist eine zweistöckige Suite mit zwei Schlafzimmern. Der Unterhaltungs- und Wohnbereich im unteren Stock blickt nach allen Seiten auf den Central Park und Manhattan; ein Kamin, ein Original-Eames-Stuhl und ein speziell gefertigtes, markantes, rotes Sofa, das von dem in der Nähre gelegenen und kurz vor der Wiedereröffnung stehenden Museum of Modern Art (MoMA) inspiriert wurde. Eine freitragende Treppe führt in zwei geräumige Hauptschlafzimmer mit luxuriösen Kingsize-Betten, begehbaren Kleiderschränken und Marmorbadezimmern mit tiefen Wannen, alle mit Blick auf die umgebende Stadt.

Die Atrium-Suite (1.200 Quadratfuß) mit einem Schlafzimmer thront hoch oben im 43. Stock. Ein Teil des Wohnbereichs befindet sich in einem mit Glas verkleideten Bereich, der einem Glashaus ähnelt und einen Rundblick auf Manhattan freigibt. Hellrosa-, Dunkelgrün-, Blau- und Grautöne greifen das Farbenspiel der Jahreszeiten im Central Park auf, auf den man hinunterblickt.

Fünf Apartment-Suiten (1.400-1.700 Quadratfuß) bieten separate Esszimmer, großzügige Wohnzimmer und ein Arbeitszimmer mit kunstvollen Büchern. Eine Apartment-Suite bietet eine komplette Küche.

Sechs Sky Suites (900 Quadratfuß) sind in den oberen Stockwerken des Conrad New York Midtown gelegen. Sie zeichnen sich durch Offenheit im Grundriss aus und verfügen über ein Arbeitszimmer, Esszimmer und Wohnzimmer sowie Kingsize-Schlafzimmer.

"Wir freuen uns sehr über die Eröffnung des Conrad New York Midtown und sind stolz auf unser zweites Hotel in New York City", so Martin Rinck, Executive Vice President und Global Head, Luxury Lifestyle Group, Hilton. "Das Conrad New York Midtown hat ein modernes Design, das in Kombination mit individuellem, intuitivem Service für den weltweit verbundenen Reisenden eine wirkliche Quelle der Inspiration darstellt."

Conrad New York Midtown, dessen Vorläufer von Hollywood-Stars frequentiert wurde, wird auf diese Tradition aufbauen und als Akteur im Junket-Bereich eine bedeutende Rolle spielen. Das Hotel verfügt über integrierte modernste Technologie, mit der ein komplett verkabelte Junket-Etage mit vier Suiten für Fernsehaufnahmen, Green Room und Regieraum geschaffen wird alle speziell auf die Bedürfnisse der Unterhaltungsindustrie zugeschnitten.

Zeitgenössische Kunst

Conrad New York Midtown beherbergt eine umfangreiche Kunstsammlung mit Bezügen zum abstrakten Expressionismus, zur Pop Art, Straßenfotografie und zur Jazz-Improvisation und greift Anregungen von Kunsteinrichtungen wie das Broadway-Theater, MoMA, das Guggenheim und Metropolitan Museum of Art auf und präsentiert sie in neuer Gestalt im gesamten Hotel.

Mit Boutique-Kunstberater VISTO als Kurator wird die Sammlung des Conrad New York Midtown von der Kunst und Kultur von New York City und den nahegelegen erstklassigen Museen inspiriert. Richtungweisende Kunstbewegungen sind in der Sammlung vertreten und werden neu interpretiert, darunter das Kronjuwel des Portfolios, das in der Mitte der Lobby des Hotels verankert ist: Leda und der Schwan. Die lebensechte Skulptur der bekannten hyperrealistischen zeitgenössischen Künstlerin Carole A. Feuerman stellt den gleichnamigen griechischen Mythos dar, wobei sie die Sage neu interpretiert und Leda in einer Position der Macht über Zeus darstellt. Diese Dauerinstallation ist das Markenzeichen der breiten Sammlung des Hotels, die Werke von 37 Künstlern enthält, darunter eine Original-Lithografie von Henri Matisse, zwei Original Seidensiebdrucke von Andy Warhol und zwei Limited-Edition-Fotografien von Amy Judd.

Gehobene Ausstattung

Eine durchdachte Ausstattung mit Bezug zu lokalen Eindrücken ist ein Schwerpunkt im Conrad New York Midtown:

In Zusammenarbeit mit Truman's Gentlemen's Groomers, die führende Grooming Lounge für Männer, kommen Gäste in den Genuss exklusiver Behandlungspakete und in der privaten Bar werden Ausleseweine ausgeschenkt. Penthouse-Gäste erhalten eine kostenlose Rasur mit dem Messer in ihrer Suite.

Das Hotel bietet für Gäste in Premium Suites den Supersonic-Haartrockner von Dyson als Standardausstattung. Alle Gäste, die die Haarpflegetechnologie von Dyson in der Anwendung durch Dyson-Stylisten kennenlernen möchten, sind zu einer kostenlosen Haarwäsche mit Föhnen im nahgelegenen Dyson Demo Store in der 5th Avenue eingeladen (je nach Verfügbarkeit).

Angesichts seiner Nähe zu Carnegie Hall und Broadway bietet das Hotel In-Suite-Live-Entertainment, beispielsweise einen privaten Auftritt eines klassisch ausgebildeten Solo-Musikers, der beim Concierge gebucht werden kann. Im Penthouse im 54. Stock können Gäste eine kostenlose 30-minütige Aufführung im Rahmen ihres Aufenthalts genießen, sei es der Auftritt eines Cellisten während einer Dinnerparty oder eines Harfenspielers, der ein Live-Schlaflied spielt.

Zu den vom Hotel gebotenen Zimmer-Speisemöglichkeiten gehören luxuriöse Kaviarverkostungen von nahem und weltweitem berühmten Kaviar Purveyor Petrossian. Gäste erhalten in dem nur wenige Blöcke entfernt gelegenem Restaurant und Geschäft exklusive Luxusartikel sowie mitunter kostenlose Petrossian-Überraschungen.

"Es ist eine Ehre, auf der Legende aufzubauen, die dieses Hotel in Midtown geschaffen hat", so Robert H. Rechtermann, General Manager, Conrad New York Midtown. "Diese Hoteleröffnung würdigt nicht nur auf die Vergangenheit des Viertels und des Gebäudes, sie läutet auch eine neue Ära des Luxus im Herzen von Manhattan ein. Wir freuen uns darauf, der heutigen Generation von Reisenden den beispiellosen Service, Komfort und Erlebnisreichtum anzubieten, für den der Name Conrad Hotels Resorts steht."

Zu den Zusatzleistungen gehören: Nutzung des hauseigenen Luxusfahrzeugs des Hotels, eine Auswahl von Luxusbadprodukten (Shanghai Tang, Temple Spa oder Refinery), digitaler Check-in, digitaler Schlüssel und digitaler Check-out mit der Hilton Honors App, Wäschereidienstleistungen, Heimtierbedarf, Business Center Zugang rund um die Uhr und Parkservice.

Köstlichkeiten bei Dabble

Versetzt von der Hotellobby findet sich Dabble, eine Essenziel im Stil des Hauses, das leichte Kost und klassische Cocktails anbietet. Während des Tages bietet Dabble ein gefällige Speisekarte ausgeführt von Executive Chef Sani Hebaj, ehemaliger Executive Chef im The Plaza Hotel -, auf der sich kleine Gerichte zum Teilen und größere Hauptgerichte wie Hebaj's spezielle Long Island Duck mit jungem Grünkohl und Zwetschgenröster und ein Sommergemüse-Pot-Pie mit Blattsalat finden.

Das Bar-Programm von Dabble umfasst perfekt zubereitete Cocktails, darunter Klassiker und avantgardistische Kreationen. Dabei wird sehr viel Wert auf die Präsentation gelegt, beispielsweise geräucherte Cocktails, theatralische Zubereitungen am Tisch, molekulare Gastronomie, unkonventionelle Serviergefäße und Beilagen, versehen mit dem Conrad Hotels Resorts-Siegel.

Gleich neben Dabble finden Gäste Plume, den privaten Speisesaal und Veranstaltungsraum des Hotels, der bis zu 100 Gäste für einen Cocktail-Empfang und 75 für ein Dinner fasst. Neben diesem Angebot gibt es noch sechs weitere private Tagungs- und Eventräume im ganzen Hotel verteilt.

Als Teil von Hilton beteiligt sich das Conrad New York Midtown an Hilton Honors, dem preisgekrönten Treueprogramm der 17 unverkennbaren Hotelmarken von Hilton. Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, erhalten sofort nutzbare Vorteile wie den flexiblen Zahlungsregler, mit dem Mitglieder eine nahezu beliebige Kombination aus Bonuspunkten und einem Geldbetrag wählen können, um einen Aufenthalt bei einem exklusiven Mitgliederrabatt zu buchen.

Der durchschnittliche Übernachtungspreis liegt bei 550 US-Dollar pro Nacht. Reservierungen für das Conrad New York Midtown können Sie telefonisch unter der Rufnummer (212) 307-5000 oder online unter www.conradnewyorkmidtown.com vornehmen.

ÜBER CONRAD HOTELS RESORTS

Mit 35 Hotels auf fünf Kontinenten schafft Conrad Hotels Resorts eine nahtlose Verbindung zwischen modernem Design, führender Innovation und kuratierter Kunst, die den Unternehmergeist des weltweit verbundenen Reisenden inspiriert. Bei Conrad können Gäste Service und Stil auf ihre eigene Art erleben und gleichzeitig mit der lokalen und globalen Kultur in Verbindung treten. Nehmen Sie mit Conrad Verbindung auf, indem Sie unter www.conradhotels.com oder über die Hilton Honors App buchen. Weitere Informationen über die Marke finden Sie unter newsroom.hilton.com/conradhotels, oder folgen Sie uns auf Facebook, Instagram und Twitter.

ÜBER HILTON

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen mit einem Portfolio von 17 erstklassigen Marken sowie mehr als 5.900 Hotels in 114 Ländern und Territorien, die insgesamt über rund 939,000 Zimmer verfügen. Im Rahmen des Engagements, das gastfreundlichste Unternehmen der Welt zu sein, wurde Hilton als einer der weltweit besten Arbeitgeber 2018 ausgezeichnet und konnte im Laufe seiner fast 100-jährigen Geschichte mehr als 3 Milliarden Gäste begrüßen. Mit dem preisgekrönten Bonus-Programm Hilton Honors für Gäste haben mehr als 94 Millionen Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Gelegenheit, Punkte für Hotelaufenthalte und nicht mit Geld bezahlbare Erlebnisse zu verdienen, und außerdem Zugang zu besonderen Vorteilen wie digitalen Check-in mit Zimmerwahl, digitalen Schlüssel und Connected Room. Weitere Informationen erhalten Sie auf newsroom.hilton.com. Folgen Sie Hilton auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

ÜBER STONEHILL TAYLOR

Stonehill Taylor ist ein auf das Gastgewerbe fokussiertes Architektur- und Innenarchitekturbüro mit Sitz in New York City. Das Büro verfolgt bei der Gestaltung von Reisezielen den Ansatz, eine inspirierte und unverkennbare Reflexion über den Ort, den Raum, die Geschichte und Kultur bei jedem Projekt zu erschaffen. Im erlesenen Innenarchitektur- und Architekturportfolio von Stonehill Taylor finden sich TWA Hotel, The Whitby, Moxy Chelsea, Ace Hotel New York, The Refinery Hotel, InterContinental Barclay, JW Marriott Nashville und das Eliza Jane Hotel in New Orleans. Stonehill Taylor ist führend im Bereich des nachhaltigen Designs und entwickelt Projekte, die sich ihrer Auswirkungen auf lokale Gemeinden und die Welt bewusst sind, wie beispielsweise The Crosby Street Hotel, The NoMad Hotel und Nomad Las Vegas sowie das Press Hotel von Portland. Weitere Informationen finden Sie unter www.stonehilltaylor.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version.

