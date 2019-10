Bei Stitch Fix (WKN: A2H52J) handelt es sich um einen persönlichen Online-Styling-Service in den USA, der im Jahr 2011 gegründet wurde. Ähnliche Geschäftsmodelle verfolgen bei uns in Deutschland also beispielsweise Modomoto oder Outfittery. Ich habe selbst zwar schon einmal mit dem Gedanken gespielt Outfittery zu nutzen, es bis dato aber doch noch nicht getan. Insofern kann ich über die Qualität solcher Dienste im Allgemeinen und natürlich erst Recht über Stitch Fix im Besonderen leider nicht viel schreiben.

Außer vielleicht, dass mir die Preise - wie ja beispielsweise auch bei Kochboxversendern à la HelloFresh - recht gesalzen vorkamen. Was sicherlich auch ein Grund war, warum ich einen solchen Dienst bis heute nicht in Anspruch genommen und somit getestet habe. Nichtsdestotrotz kann ich, auch ohne den Service selbst jemals in Anspruch genommen zu haben, natürlich die entsprechende Aktie beurteilen.

Denn zwar ist die Kundenzufriedenheit langfristig sicherlich ein wichtiger Erfolgsfaktor. Letztlich lässt sich diese jedoch auch an der Entwicklung der Geschäftszahlen ablesen. Denn schließlich werden nur zufriedene Kunden einen solchen Service immer wieder nutzen. Womit ich beim eigentlichen Thema meines Artikels angekommen bin. Denn Stitch Fix hat gestern Abend, nachbörslich, seine aktuellen Quartalszahlen gemeldet.

Aktie verliert heute rund -10% an Wert…

Infolge der Veröffentlichung dieser Quartalszahlen verliert die Aktie heute rund -10% an Wert. Schaut man nur auf die reine ...

