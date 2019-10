Microsoft begibt sich mit einer neuen Gerätekategorie auf unbekanntes Terrain: Im Zuge seines heutigen Events hat der Konzern einen ersten Vorgeschmack auf das Surface Neo gegeben. Dabei handelt es sich um ein Dual-Display-Gerät basierend auf Windows 10 X. Seit Jahren kursieren Gerüchte über ein faltbares Dual-Screen-Gerät aus dem Hause Microsoft durch die gleichnamige Küche. Im Laufe des Surface-Events in New York hat das Unternehmen eine Vorschau auf nicht ein, sondern zwei faltbare Surface-Geräte gegeben: das Surface Neo und das Duo. Sie werden aber erst Ende 2020 auf den Markt kommen. Mehr über das Duo, das auf Android basiert, lest ihr in ...

