Moskau (ots/PRNewswire) - Technologie im Einzelhandel 2020



Russlands größte Konferenz zum Thema Technologie im Einzelhandel wird im Moskauer Digital Business Space stattfinden.



Diese von der Moskauer Agentur für Innovationen organisierte Veranstaltung bietet ein Forum der Begegnung für Startups, Investmentfonds, Technologie- und Serviceanbieter sowie Geschäftsinhaber und andere Interessenvertreter. Bei dieser Konferenz haben Technologiefirmen Gelegenheit, potenziellen Kunden ihre Lösungen vorzustellen.



Die Konferenz wird im Moskauer Digital Business Space stattfinden, einem innovationsorientierten Veranstaltungsort, der von der Moskauer Agentur für Innovationen bereitgestellt wird.



Das Moskauer Digital Business Space ist als Veranstaltungsort wichtiger Treffen in der Stadt bekannt, bei denen es um städtische Innovation und Technologie geht. In den zwei Jahren seit seiner Eröffnung fanden hier mehr als 700 Events statt, zu denen sich über 100.000 Besucher, u. a. Robert McKee, Garrett Johnston, Joe Davies, Marshall Goldsmith und Oobah Butler einfanden.



