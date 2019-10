Das weltweit gastfreundlichste Unternehmen erhält Auszeichnung für seine Arbeitsplatzkultur

Hilton hat heute eine weitere Würdigung seiner herausragenden Arbeitsplatzkultur erhalten und wurde vom Fachmagazin Fortune und Great Place to Work als einer der weltweit besten Arbeitsplätze ausgezeichnet. Zum zweiten Mal in Folge hat Hilton den zweiten Platz in der Liste der 25 besten Unternehmen belegt und ist nach wie vor das einzige Hotelunternehmen auf der Liste. Den Mitarbeitern des gastfreundlichsten Unternehmens der Welt zufolge machen die Unternehmenskultur, Sonderleistungen und Reisevergünstigungen Hilton zu einem herausragenden Arbeitsplatz.

Great Place to Work and Fortune magazine has named Hilton the #2 World's Best Workplace for the second consecutive year. (Photo: Business Wire)

"Während unseres hundertjährigenJubiläums im Gastgewerbe ist es eine Ehre, erneut als der zweitbeste Arbeitsplatz der Welt anerkannt zu werden und das einzige Gastgewerbeunternehmen auf der Liste zu bleiben", so Chris Nassetta, President und CEO bei Hilton. "Unsere Mitarbeiter waren schon immer das Herzstück unseres Erfolgs. In einer Zeit, in der das Licht und die Wärme, die wir mit der Welt teilen, noch nie so wichtig waren, sind wir fest entschlossen, ihnen mit derselben Gastfreundschaft zu begegnen, die sie unseren Gästen zeigen. Wir danken allen Mitgliedern unserer Hilton-Familie, dass sie mit uns auf diese Reise gegangen sind und weiterhin mit uns gemeinsam dafür arbeiten, dass wir ein wirklich großartiger Arbeitsplatz für alle sind."

"Diese Anerkennung ist ein Beweis für die jahrzehntelangen Anstrengungen bei der Schaffung eines überragenden Arbeitsplatzes für alle Mitarbeiter unabhängig von Hintergrund, Rolle und Standort und für uns eine ganz besondere Ehre", kommentiert Matt Schuyler, Chief Human Resources Officer, Hilton. "Wir sind davon überzeugt, dass Hilton perfekte Bedingungen für den Aufbau einer Karriere bietet, und freuen uns, dass dies von Great Place to Work gewürdigt wird."

Hilton hat sich zum Ziel gesetzt, ein Umfeld mit exzellenten Perspektiven für die persönliche und berufliche Weiterentwicklung zu schaffen, das in der Hotellerie seinesgleichen sucht und gegenüber großen Unternehmen außerordentlich konkurrenzfähig ist. Allein im vergangenen Jahr hat Hilton verbesserte familienfreundliche Leistungen bekannt gegeben, wie erweiterte Elternzeit, Adoptionshilfe, verlängerte Trauerzeit, Zugang zu Milk Stork, bezahlte Freizeit und Mitarbeiterermäßigungen für Reisen, damit Teammitglieder gemeinsame Ferienerlebnisse mit ihren Angehörigen sammeln können.

Diese Programme sind Teil von Thrive at Hilton, einem Wertversprechen für Teammitglieder, das ein flexibles Angebot an Leistungen bereitstellt und auf die individuellen Bedürfnisse der Teammitglieder zugeschnitten ist. Es ergänzt das flexible Arbeitsumfeld, die innovativen Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie Gelegenheiten für ehrenamtliches Engagement. Die umfangreichen Mitarbeiterprogramme von Hilton sind in vielen Fällen das Ergebnis der Rückmeldungen von Teammitgliedern. Die jährliche globale Umfrage unter Teammitgliedern weist eine Ausfüllrate von 92 Prozent auf. Im Gegensatz zu vielen anderen Unternehmen bietet Hilton den auf Stundenbasis entlohnten und den angestellten Teammitgliedern die gleichen branchenführenden Vorteile.

"Dieses weltweit führende Hotelunternehmen demonstriert, wie aus JEDER Organisation ein herausragender Arbeitsplatz werden kann. Unabhängig von der Anzahl der Sprachen, Länder und regionalen Herausforderungen gelingt es Hilton, die einheitliche familiäre Kultur eines Geschäfts, das rund um die Uhr geöffnet ist, an allen Standorten zu erhalten", so Michael Bush, CEO bei Great Place to Work. "Seine Punktzahl bei Innovationen für Mitarbeiter ist unter den höchsten auf unserer Liste, und es erfindet seine fürsorgliche Personalpolitik jedes Jahr aufs Neue."

Mit fast 420.000 Mitarbeitern in 114 Ländern und Territorien ist diese Anerkennung das Ergebnis positiver Rückmeldungen der Teammitglieder. Während der letzten vier Jahre wurde Hilton vom Great Place to Work Institute über hundert Mal als bester Arbeitgeber eingestuft, darunter Platz 1 der "Best Company to Work for" in den USA, Saudi-Arabien, Italien und der Türkei sowie für Frauen in den USA allein in diesem Jahr.

Über Hilton

Hilton (NYSE: HLT) ist ein führendes globales Gastgewerbeunternehmen mit einem Portfolio von 17 erstklassigen Marken sowie fast 5.900 Hotels in 114 Ländern und Territorien, die insgesamt über mehr als 939.000 Zimmer verfügen. Hilton hat sich der Erfüllung seiner Mission als gastfreundlichstes Unternehmen der Welt verschrieben und sich im Jahr 2018 einen Platz auf der Liste der besten Arbeitsplätze der Welt erarbeitet. In seiner 100-jährigen Geschichte hat Hilton mehr als 3 Milliarden Gäste begrüßt. Über das preisgekrönte Gäste-Treueprogramm Hilton Honors können mehr als 94 Millionen Mitglieder, die direkt bei Hilton buchen, Punkte für unvergessliche Hotelaufenthalte und Erlebnisse sammeln. Außerdem profitieren Sie von sofortigen Vorteilen wie digitalem Check-in mit freier Zimmerwahl, Digital Key und Connected Room. Weitere Informationen erhalten Sie auf newsroom.hilton.com. Folgen Sie Hilton auf Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram und YouTube.

