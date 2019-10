Als mutige und modernisierte Marke verkörpert Planview innovative, agile Wege von Unternehmen, die eine Strategie in einer sich verändernden Arbeitswelt in die Tat umsetzen

Heute, auf dem Global SAFe Summit 2019 in San Diego, Kalifornien, präsentierte Planview eine mutige neue visuelle Unternehmensidentität (Corporate Visual Identity). Seit 1989 ist Planview führend im Angebot preisgekrönter Unternehmenslösungen im Bereich Arbeits- und Ressourcenmanagement. Planview tritt nun als erstrangige Plattform in dieses nächste Kapitel ein, um es jeder Organisation zu ermöglichen, eine Strategie in der sich wandelnden Arbeitswelt von heute nahtlos in die Tat umzusetzen.

"Planview war auf einem bemerkenswerten Transformationskurs mit branchenweit führendem Wachstum und Erweiterung seiner Fähigkeiten, und die Einführung unserer neuen Corporate Identity macht dies zu einem aufregenden Tag für uns", sagte Greg Gilmore, CEO von Planview. "Im vergangenen Jahr haben wir Planview neu ausgerichtet heute sind wir ein mutiger, agiler Marktführer für Unternehmenslösungen, der umfassende und skalierbare Lösungen für alle Arten der Aufgaben von Unternehmen und Teams bietet. Das neue Planview-Logo und das visuelle Design verkörpern wirklich, wer wir geworden sind und wohin wir mit unseren Kunden gehen."

Das neue Logo des Unternehmens ist von zukunftsorientierten Transformationsführern inspiriert, die wie Wanderfalken Schnelligkeit, Agilität und eine scharfe Weitsicht benötigen, um die Flughöhe zu ändern und schnell auf Geschäfts- und Marktveränderungen zu reagieren und jedem Team dabei zu helfen, einen Wertbeitrag zu liefern, der auf die Unternehmensstrategie abgestimmt ist. Die Rottöne im Falken symbolisieren die heroische Mission, die diese Anführer und Organisationen auf der Suche nach mutigen Fortschritten durchlaufen müssen.

Am 2. und 3. Oktober können die Teilnehmer auf dem Global SAFe Summit erleben, wie Planview-Lösungen es ihnen ermöglichen, Agile im großen Stil zu realisieren und den Schritt vom Projekt zum Produkt in der sich verändernden Arbeitswelt zu vollziehen. Planview wird auch seine neue Agile-Kostenrechnungslösung vorstellen, die die manuelle Zeiterfassung überflüssig macht und die finanziellen Herausforderungen bei der Skalierung von Agile reduziert. Durch den Abbau von Silos, die Vernetzung von Teams, die Integration von Portfolios und das Einführen unternehmensweiter Transparenz auf Führungsebene stellen die Planview-Lösungen sicher, dass Unternehmen effektiver planen und skalieren können, um den Kundennutzen noch schneller zu steigern.

Nächste Woche veranstaltet Planview die Veranstaltung Planview Horizons seine 22. jährliche Kundenkonferenz vom 8. bis 10. Oktober im JW Marriott in Austin, Texas. "Wir freuen uns sehr darauf, dieses neue Kapitel in der Unternehmensgeschichte mit unseren Kunden und Partnern auf der Planview Horizons 2019 zu feiern. Sie stehen im Zentrum unseres Handelns, und es ist eine Ehre, bei jeder ihrer Transformations-Missionen an ihrer Seite zu stehen", bekräftigte Gilmore.

