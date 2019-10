Für den Alltag ist ein Konto bei einer Bank unerlässlich. Die Miete will überwiesen, Einkäufe bezahlt und Bargeld abgehoben werden. Doch was darf die Bank eigentlich mit einem Konto machen und in welchen Fällen?Dass sich ein Sparbuch in den heutigen Zeiten wegen der Niedrigzinsen kaum noch lohnt, ist kein Geheimnis. Um im Alltagsleben zurechtzukommen, benötigt man aber immer noch ein Bankkonto, über das man auf sein Geld zugreifen kann. In einigen Fällen hat die Bank allerdings das Recht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...