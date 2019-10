Deal mit UAS-Pionier, ehemaliges CyPhy Works, umschließt geistiges Eigentum und mehrere Patente

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) kündigte heute den Erwerb des geistigen Eigentums (Intellectual Property, IP) und bestimmter betrieblicher Vermögenswerte von Aria Insights, Inc. an. Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

For military use and other applications, tethered drones can deliver persistent situational awareness. They connect to a base station, or vehicle, that provides continuous power and secure communications. (Photo: Business Wire)

Aria, ehemals als CyPhy Works, Inc. bekannt, bereitete den Weg für die Entwicklung angebundener kleiner unbemannter Flugsysteme (Small Unmanned Aerial Systems, sUAS). Aria, das 2008 von iRobot-Mitgründerin Helen Greiner gegründet wurde und von mehreren führenden Technologieinvestoren gefördert wurde, machte sich besonders durch die Entwicklung der angebundenen Drohne für persistente Luftaufklärung und Kommunikation (Persistent Aerial Reconnaissance and Communications, PARC) einen Namen. Das Unternehmen stellte im März 2019 seinen Betrieb ein.

Angebundene Drohnen sind mit einer Basisstation oder einem Flugzeug durch ein Mikrofilamentkabel verbunden, das sowohl für durchgehende Stromversorgung als auch sichere Kommunikation sorgt. Für bestimmte Anwendungen bietet eine angebundene Drohne gegenüber freifliegenden UAS Vorteile, da sie bei längeren Missionen nachhaltigen Betrieb und durchgängiges Situationsbewusstsein ermöglicht, sodass Nutzer Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungsfunktionen (Intelligence, Surveillance and Reconnaissance, ISR) anwenden können.

Die Vermögenswerte von Aria werden in die Abteilung von FLIR für unbemannte Systeme und integrierte Lösungen integriert. Dadurch wächst das branchenführende Technologie-Portfolio des Unternehmens, das durch die Übernahmen des Unternehmens von Prox Dynamics im Jahr 2016 und Aeryon Labs sowie Endeavor Robotics Anfang dieses Jahres aufgebaut wurde.

"Angebundene UAS-Systeme werden zunehmend zu einem wertvollen Instrument für den Schutz von Einsatztruppen, Grenzsicherheit und kritischen Infrastrukturschutz", so David Ray, Präsident des Regierungs- und Verteidigungsgeschäfts von FLIR. "Arias innovative Technologie und Vermögenswerte im IP-Bereich versetzen uns in die Lage, unsere aktuellen Möglichkeiten auszubauen und die Lösungspalette zu verbessern, die wir Kunden in diesem wachsenden Marktsegment bieten."

"Wir freuen uns, den Verkauf unserer Vermögenswerte an FLIR Systems zum Abschluss zu bringen", so Lance Vandenbrook, ehemaliger CEO von Aria Insights. "Wir sind stolz auf die Technologie, die unser Team durch den Betrieb von CyPhy Works und Aria entwickelt hat, und sind der Überzeugung, dass FLIR die beste Möglichkeit bietet, um in den kommenden Jahren einen Unterschied zu machen und kritische Missionen zu unterstützen."

Über FLIR Systems, Inc.

FLIR Systems wurde 1978 gegründet und ist ein weltweit führendes Industrietechnologieunternehmen mit Fokus auf intelligente Sensorlösungen für Verteidigungs-, Industrie- und Gewerbeanwendungen. Die Vision von FLIR Systems ist, als "sechster Sinn der Welt" zu dienen und Technologien zu entwickeln, die helfen, fundiertere Entscheidungen zu treffen, die Leben und Lebensumfeld schützen. Weitere Informationen finden Sie unter www.flir.com und folgen Sie @flir.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Aussagen von David Ray und die anderen Aussagen in dieser Pressemitteilung in Bezug auf den Vertrag und oben beschriebenen Auftrag sind zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Diese Aussagen basieren auf aktuellen Erwartungen, Schätzungen und Prognosen hinsichtlich der Geschäfte von FLIR, die teilweise auf Annahmen der Geschäftsführung beruhen. Diese Aussagen stellen keine Gewährleistung für zukünftige Leistungen dar und unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die sich schwer vorhersagen lassen. Tatsächliche Ergebnisse können daher wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder vorhergesagten Begebenheiten abweichen, u. a. aufgrund folgender Faktoren: der Fähigkeit, die in dieser Pressemitteilung erwähnten Systeme herzustellen und zu liefern, Preisveränderungen bei Produkten von FLIR, Veränderungen in der Nachfrage nach den Produkten von FLIR, dem Produktmix, den Auswirkungen von Produkten und Preisen der Konkurrenz, Engpässen bei der Verfügbarkeit wichtiger Komponenten, der übermäßigen oder mangelnden Produktionskapazität, der Fähigkeit von FLIR, Produkte zeitgemäß herzustellen und auszuliefern, FLIRs fortlaufender Einhaltung der US-amerikanischen Exportkontrollgesetze und -vorschriften, sowie anderen Risiken, die von Zeit zu Zeit in FLIRs Berichten für die US-amerikanische Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) erörtert werden. Zudem könnten solche Aussagen von den allgemeinen Branchen- und Marktbedingungen und Wachstumsraten sowie den allgemeinen Wirtschaftsbedingungen auf US-amerikanischer und internationaler Ebene beeinflusst werden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt, zu dem sie verfasst wurden, und FLIR übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung von zukunftsgerichteten Aussagen infolge von Ereignissen oder Umständen nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Mitteilung. Weiterhin übernimmt FLIR keine Verantwortung für Änderungen an diesem Dokument, die durch Nachrichtenagenturen oder Internetdienstanbieter vorgenommen werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

